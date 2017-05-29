В Австралії акула застрибнула в човен і поранила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рибалка з Австралії розповів, як велика біла акула стрибнула в його човен, збила його з ніг і розірвала йому руку, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Як повідомляє видання, що 73-річний Террі Селвуд рибалив на своєму звичному місці у Новому Південному Вельсі, коли раптово акула завдовжки 2,7 м застрибнула в 5-метровий човен. В результаті вона зачепила його своїм грудним плавцем.
Коли рятувальники знайшли рибалку, він стояв на боці човна увесь в крові. У човні такого розміру від акули особливо не було куди втекти.
Як зазначив сам рибалка, що це була його найдраматичніша зустріч з акулою за 60 років рибальства.
Як повідомляв УНН, що дикий кабан спровокував смертельну ДТП на Київщині.