В Австралии акула запрыгнула в лодку и ранила мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Рыбак из Австралии рассказал, как большая белая акула прыгнула в его лодку, сбила его с ног и разорвала ему руку, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина .
Как сообщает издание, 73-летний Терри Селвуд рыбачил на своем привычном месте в Новом Южном Уэльсе, когда внезапно акула длиной 2,7 м запрыгнула в 5-метровую лодку. В результате она задела его своим грудным плавником.
Когда спасатели нашли рыбака, он стоял на стороне лодки весь в крови. В лодке такого размера от акулы особенно некуда было бежать.
Как отметил сам рыбак, это была его самая драматичная встреча с акулой 60 лет рыболовства.
Как сообщал УНН, что дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине.