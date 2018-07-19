Акула напала на двух детей в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Двое детей, плавающие вдоль побережья в американском штате Нью-Йорк, получили колотые раны на ногах, что считается первым нападением акул в штате за последние 70 лет. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
На данный момент 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые пострадали, после оказания неотложной медицинской помощи выписали, наложив повязку на правую ногу каждому. Ожидается, что оба полностью восстановятся.
Из ноги мальчика извлекли предмет, что, по-видимом, является зубом акулы. Его исследуют, чтобы определить вид, сказали чиновники.
Только около 10 случаев укусов людей акулами были когда-либо задокументированы в штате Нью-Йорк, последний - в 1948 году.
Напомним, в Австралии акула запрыгнула в лодку и ранила мужчину.