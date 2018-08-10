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В Великобритании в объектив камеры попала гигантская акула-лисица

Киев • УНН

 • 43495 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Акулу-лису длиной 11 футов (3,35 м - ред.) случайно сфотографировал экскурсовод Роберт Хьюз, который фотографировал дельфинов в английском графстве Девон, передает УНН со ссылкой на The Sun.

В Великобритании в объектив камеры попала гигантская акула-лисица

Роберт, который проводит экскурсии на лодках, сумел сделать несколько замечательных фото акулы, которая выпрыгнула из воды у города Торки, что лежит на южном побережье Англии. В тот момент он находился в лодке на утренней прогулке с еще 12 пассажирами.

Как сообщает издание, в то же время у берегов английского города Плимут была замечена еще одно опасное морское существо - синяя акула.

Видеоролики показывают, как животное, не боясь, плавает рядом с водолазами - и даже грызет камеру.

В недавнем прогнозе эксперты отмечали, что акула-молот и большая белая акула также могут вскоре появиться у берегов Великобритании.

В исследовании было выявлено, что 10 видов акул, которые в настоящее время встречаются в средиземноморских и африканских водах, могут поселиться в британских морях в ближайшие 30 лет из-за изменения климата.

Как сообщал УНН, двое детей,которые плавали вдоль побережья в американском штате Нью-Йорк, получили колотые раны на ногах, что считается первым нападением акул в штате за последние 70 лет.

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