В Великобритании в объектив камеры попала гигантская акула-лисица
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Акулу-лису длиной 11 футов (3,35 м - ред.) случайно сфотографировал экскурсовод Роберт Хьюз, который фотографировал дельфинов в английском графстве Девон, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Роберт, который проводит экскурсии на лодках, сумел сделать несколько замечательных фото акулы, которая выпрыгнула из воды у города Торки, что лежит на южном побережье Англии. В тот момент он находился в лодке на утренней прогулке с еще 12 пассажирами.
Как сообщает издание, в то же время у берегов английского города Плимут была замечена еще одно опасное морское существо - синяя акула.
Видеоролики показывают, как животное, не боясь, плавает рядом с водолазами - и даже грызет камеру.
В недавнем прогнозе эксперты отмечали, что акула-молот и большая белая акула также могут вскоре появиться у берегов Великобритании.
В исследовании было выявлено, что 10 видов акул, которые в настоящее время встречаются в средиземноморских и африканских водах, могут поселиться в британских морях в ближайшие 30 лет из-за изменения климата.
Как сообщал УНН, двое детей,которые плавали вдоль побережья в американском штате Нью-Йорк, получили колотые раны на ногах, что считается первым нападением акул в штате за последние 70 лет.