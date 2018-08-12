Редкие фламинго впервые за 15 лет отложили яйца

Представители организации в заповеднике британского Глостершира сообщили, что в пятницу шесть экзотических птиц впервые за 15 лет отложили девять яиц, все из которых, правда, были бесплодными.

Это произошло в то время, как температура в Европе начала достигать рекордных уровней - и напомнила существам о горячем, влажном лето в их естественной среде обитания.

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Экологи заявили, что заменили яйца Андских фламинго на яйца их "близких родственников", чилийских фламинго - чтобы и мать, и отец птиц могли наблюдать, как птенцы вылупятся, а затем продолжить их растить.

По словам WWF, матерям фламинго было дано несколько таких яиц, "чтобы поощрить других птиц отложить больше яиц, одно из которых может быть оплодотворенным".