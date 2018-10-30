WWF: за 40 лет на Земле исчезли 60% диких животных

С 1970 по 2014 год 60% всех позвоночных животных — млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных — были уничтожены человеческой деятельностью, по данным последнего отчета фонда.

“Ситуация действительно плохая, и она ухудшается все больше. Единственная хорошая новость заключается в том, что мы точно знаем, что происходит”, - заявил генеральный директор WWF Марко Ламбертини.

Численность видов пресноводной фауны за последние 44 года сократилась на впечатляющие 80%. По территориальному принципу, больше всего пострадала Латинская Америка, которая за это время потеряла почти 90% от численности всех своих животных.

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В зависимости от формы жизни, скорость вымирания видов в настоящее время от 100 до 1000 раз выше, чем несколько сотен лет назад, когда люди только начали изменять химию Земли и вытеснять других существ с лица Земли.

Сегодня дикие животные составляют лишь четыре процента от всех млекопитающих на Земле, из них люди — это 36%, а скот — 60%.

“Нам нужна новое глобальное соглашение по природе”, — сказал Ламбертини, вспоминая два ключевых компонента, которые содержит 195-е Парижское климатическое соглашение.

“Одним из них было осознание того, что изменение климата является опасным для экономики и общества, а не только белых медведей”, — сказал он.

По его словам, здоровое, устойчивое будущее для всех возможно только на планете, где процветает природа.

В Парижском соглашении установлена ​​четкая цель: глобальное потепление должно быть сдержано до температуры “намного ниже” 2 градусов по Цельсию и 1,5 градусов по Цельсию, “если это возможно”.

В то же время в Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD) много целей, определенных до 2020 года, не только слишком слабые, но, за исключением, возможно, одной, не будут выполнены, сказал Ламбертини.

“CBD терпит неудачу”, — сказал он. Но предстоящая встреча 195 государств может стать началом “революции”, которая предусматривает, что Конвенция будет переработана в 2020 году в “новое соглашение о природе”.

Как сообщал УНН, загрязнение воздуха продолжает превышать пределы, установленные Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с обновленными данными, опубликованными Европейским агентством по охране окружающей среды (EEA).