WSJ: зміна головкома тісніше пов'яже Зеленського з рішеннями на полі бою
Київ • УНН
Замінивши головнокомандувача Збройних сил України, президент Зеленський буде більш безпосередньо залучений до прийняття рішень на полі бою і нестиме відповідальність за будь-які військові невдачі або регреси, йдеться у статті видання.
Рішення президента України Володимира Зеленського замінити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил пов'яже Зеленського з армією та зробить його відповідальним за будь-яку невдачу. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Видання цитує експертів, які вважають, що заміна такої популярної фігури, як Залужний, на генерал-полковника Олександра Сирського, який вважається більш близьким до президента, тісніше пов'яже Зеленського з рішеннями на полі бою, що зробить його більш відповідальним за будь-яку невдачу.
Зеленський взяв на себе відповідальність за все - і політичну, і військову
Також видання пише, що нездатність прорвати російську оборону в дорогому контрнаступі минулого літа посилила тиск на Зеленського, оскільки поставки військової техніки від західних союзників почали припинятися. На лінії фронту українські війська стикаються з гострою нестачею боєприпасів, оскільки Конгрес не може ухвалити пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів, а росія користується цим, щоб просунутися вперед на кількох ділянках фронту.
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Михайло Подоляк, радник Зеленського, сказав виданню, що зміни необхідні, щоб запобігти патовій ситуації на фронті, яка негативно вплине на суспільні настрої. За його словами, рішення про відставку Залужного було зумовлене необхідністю переглянути тактику, яка не дозволила досягти прориву в минулому році.
Нагадаємо
8 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Валерія Залужного з посади головкома, яку він обіймав понад 2,5 року, призначивши на його місце командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
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