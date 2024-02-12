WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  228362 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  283255 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  243602 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  286286 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  315426 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  248603 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208265 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя

Заменив главнокомандующего Вооруженных сил Украины, президент Зеленский будет более непосредственно вовлечен в принятие решений на поле боя и будет нести ответственность за любые военные неудачи или регрессы, говорится в статье издания.

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WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя

На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого

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На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков и Конкорд Банка, выполнив незаконные рекомендации директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы отозвать исковые требования банка к НБУ.

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.

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"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.

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В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

В Сенате США сегодня ожидается очередное процедурное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление.

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В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.

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Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области

Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.

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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области

Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых

Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

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Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.

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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области