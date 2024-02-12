WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя

Решение президента Украины Владимира Зеленского заменить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил свяжет Зеленского с армией и сделает его ответственным за любую неудачу. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Издание цитирует экспертов, которые считают, что замена такой популярной фигуры, как Залужный, на генерал-полковника Александра Сырского, который считается более близким к президенту, теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя, что сделает его более ответственным за любую неудачу.

Зеленский взял на себя ответственность за все - и политическую, и военную - сказал WSJ независимый украинский политолог Николай Давидюк.

Также издание пишет, что неспособность прорвать российскую оборону в дорогостоящем контрнаступлении прошлым летом усилила давление на Зеленского, поскольку поставки военной техники от западных союзников начали прекращаться. На линии фронта украинские войска сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, поскольку Конгресс не может принять пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, а россия пользуется этим, чтобы продвинуться вперед на нескольких участках фронта.

Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного - Bild

Михаил Подоляк, советник Зеленского, сказал изданию, что изменения необходимы, чтобы предотвратить патовую ситуацию на фронте, которая негативно повлияет на общественные настроения. По его словам, решение об отставке Залужного было обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая не позволила достичь прорыва в прошлом году.

Напомним

8 февраля президент Владимир Зеленский своим указом уволил Валерия Залужного с должности главкома, которую он занимал более 2,5 лет, назначив на его место командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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