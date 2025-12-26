$41.930.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вже 25 дорослих та семеро дітей заявили про незаконне позбавлення волі: Генпрокурор Кравченко про викриття мережі псевдореабілітаційних центрів

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив деталі спецоперації на Дніпропетровщині, де у псевдореабілітаційних центрах незаконно утримували майже 300 людей, серед яких семеро дітей. Рідні платили від 6000 грн на місяць за «лікування», яке виявилося знущанням без медичної допомоги.

Вже 25 дорослих та семеро дітей заявили про незаконне позбавлення волі: Генпрокурор Кравченко про викриття мережі псевдореабілітаційних центрів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розкрив деталі великої спецоперації на Дніпропетровщині, де у псевдореабілітаційних центрах незаконно утримували майже 300 людей, серед них були діти, передає УНН.

Знущання замість реабілітації. Разом зі слідчими та ювенальною поліцією провели велику спецоперацію. На Дніпропетровщині, у Жовтих Водах та Шахтарську, викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів 

- повідомив Кравченко.

За його словами, рідні платили від 6000 грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, - ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги - жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику.

287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей. Підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи. Аби продовжувати отримувати гроші за "лікування" людей утримували силою - в них відібрали документи 

- додав Генпрокурор.

За його словами, під час обшуків слідчі вилучили:

— паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки;

— банківські картки;

— чорнові записи; 

— 180 телефонів та комп'ютерів;

— зброю;

— готівку.

Вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у "зелених кімнатах" разом із психологами. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких - керівник "реабілітаційних" центрів, а також наглядачам. Дехто з них - раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України 

- додав Кравченко.

Генпрокурор зауважив, "те, що ми побачили - це не допомога, це полон".

Всі причетні будуть відповідати за законом.Досудове розслідування триває. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Офіс генпрокурора спільно з ювенальною поліцією ліквідував мережу фальшивих реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Організатори схеми, діючи під прикриттям громадської організації, не мали жодних ліцензій чи дозволів на медичну практику. Родичі потерпілих сплачували за "курс реабілітації" від 6000 гривень на місяць, не підозрюючи про реальні умови утримання близьких.

Антоніна Туманова

