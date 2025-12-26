На Дніпропетровщині викрито мережу псевдореабілітаційних центрів: у полоні тримали майже 300 людей

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 3414 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 10822 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 21734 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 16567 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 14520 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16581 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18957 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36473 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17008 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33869 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.4м/с
90%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 17837 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 8010 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 19498 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 10605 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 10040 перегляди
Публікації
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 1260 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 21750 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36477 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33875 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 89803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Манфред Вебер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 30 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 2918 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18003 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 23946 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 27597 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

На Дніпропетровщині викрито мережу псевдореабілітаційних центрів: у полоні тримали майже 300 людей

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Офіс генпрокурора ліквідував мережу фальшивих реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Звільнено 287 осіб, включаючи сімох дітей, яких утримували без ліцензій та дозволів.

На Дніпропетровщині викрито мережу псевдореабілітаційних центрів: у полоні тримали майже 300 людей

Офіс генпрокурора спільно з ювенальною поліцією ліквідував мережу фальшивих реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Організатори схеми, діючи під прикриттям громадської організації, не мали жодних ліцензій чи дозволів на медичну практику. Родичі потерпілих сплачували за "курс реабілітації" від 6000 гривень на місяць, не підозрюючи про реальні умови утримання близьких. Про це йдеться у повідомленні ОГП, пише УНН.

Деталі

Під час обшуків правоохоронці звільнили 287 осіб. Серед бранців виявили сімох дітей віком від 14 до 17 років. У потерпілих силоміць відібрали документи та засоби зв'язку, щоб унеможливити втечу та продовжувати отримувати кошти від їхніх родин. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів та психологів.

Докази та хід розслідування

На місцях утримання слідчі вилучили значну кількість речових доказів: паспорти, військові квитки та пенсійні посвідчення бранців; 180 одиниць комп’ютерної техніки та телефонів; банківські картки, чорнові записи та готівку; зброю.

Порушення санітарних норм і кишкова паличка у шкільній їжі: у Миколаєві службові особи отримали підозри23.12.25, 16:42 • 3267 переглядiв

На сьогодні 25 дорослих та всі семеро підлітків офіційно надали свідчення про незаконне позбавлення волі. Допити неповнолітніх проводилися за методикою "зелених кімнат" за участі фахівців.

Підозри та фігуранти

Чотирьом особам, включаючи керівника громадської організації та наглядачів, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Слідство встановило, що частина організаторів уже має судимості за наркозлочини та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Те, що ми побачили – це не допомога. Це полон. Всі причетні будуть відповідати за законом 

– резюмували в Офісі генпрокурора.

Причетні до катування 90 мирних жителів Куп'янська: прокуратура передала до суду справу щодо 18 окупантів і колаборантів26.12.25, 12:13 • 2610 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Обшук
Банківська картка
Пенсійний вік
Дніпропетровська область
Україна
Миколаїв