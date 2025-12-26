На Дніпропетровщині викрито мережу псевдореабілітаційних центрів: у полоні тримали майже 300 людей

Офіс генпрокурора спільно з ювенальною поліцією ліквідував мережу фальшивих реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Організатори схеми, діючи під прикриттям громадської організації, не мали жодних ліцензій чи дозволів на медичну практику. Родичі потерпілих сплачували за "курс реабілітації" від 6000 гривень на місяць, не підозрюючи про реальні умови утримання близьких. Про це йдеться у повідомленні ОГП, пише УНН.

Під час обшуків правоохоронці звільнили 287 осіб. Серед бранців виявили сімох дітей віком від 14 до 17 років. У потерпілих силоміць відібрали документи та засоби зв'язку, щоб унеможливити втечу та продовжувати отримувати кошти від їхніх родин. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів та психологів.

На місцях утримання слідчі вилучили значну кількість речових доказів: паспорти, військові квитки та пенсійні посвідчення бранців; 180 одиниць комп’ютерної техніки та телефонів; банківські картки, чорнові записи та готівку; зброю.

Порушення санітарних норм і кишкова паличка у шкільній їжі: у Миколаєві службові особи отримали підозри

На сьогодні 25 дорослих та всі семеро підлітків офіційно надали свідчення про незаконне позбавлення волі. Допити неповнолітніх проводилися за методикою "зелених кімнат" за участі фахівців.

Чотирьом особам, включаючи керівника громадської організації та наглядачів, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Слідство встановило, що частина організаторів уже має судимості за наркозлочини та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Те, що ми побачили – це не допомога. Це полон. Всі причетні будуть відповідати за законом