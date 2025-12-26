В Днепропетровской области разоблачена сеть псевдореабилитационных центров: в плену держали почти 300 человек

Офис генпрокурора совместно с ювенальной полицией ликвидировал сеть фальшивых реабилитационных центров на Днепропетровщине. Организаторы схемы, действуя под прикрытием общественной организации, не имели никаких лицензий или разрешений на медицинскую практику. Родственники потерпевших платили за "курс реабилитации" от 6000 гривен в месяц, не подозревая о реальных условиях содержания близких. Об этом говорится в сообщении ОГП, пишет УНН.

Во время обысков правоохранители освободили 287 человек. Среди пленников обнаружили семерых детей в возрасте от 14 до 17 лет. У потерпевших силой отобрали документы и средства связи, чтобы исключить побег и продолжать получать средства от их семей. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и психологов.

На местах содержания следователи изъяли значительное количество вещественных доказательств: паспорта, военные билеты и пенсионные удостоверения пленников; 180 единиц компьютерной техники и телефонов; банковские карты, черновые записи и наличные; оружие.

На сегодня 25 взрослых и все семеро подростков официально дали показания о незаконном лишении свободы. Допросы несовершеннолетних проводились по методике "зеленых комнат" с участием специалистов.

Четверым лицам, включая руководителя общественной организации и надзирателей, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Следствие установило, что часть организаторов уже имеет судимости за наркопреступления и незаконное завладение транспортными средствами.

То, что мы увидели – это не помощь. Это плен. Все причастные будут отвечать по закону