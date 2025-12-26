$41.930.22
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 11435 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 22709 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 17133 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 14951 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16760 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 19095 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 36941 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17060 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 34304 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
В Днепропетровской области разоблачена сеть псевдореабилитационных центров: в плену держали почти 300 человек

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Офис генпрокурора ликвидировал сеть фальшивых реабилитационных центров в Днепропетровской области. Освобождены 287 человек, включая семерых детей, которых удерживали без лицензий и разрешений.

В Днепропетровской области разоблачена сеть псевдореабилитационных центров: в плену держали почти 300 человек

Офис генпрокурора совместно с ювенальной полицией ликвидировал сеть фальшивых реабилитационных центров на Днепропетровщине. Организаторы схемы, действуя под прикрытием общественной организации, не имели никаких лицензий или разрешений на медицинскую практику. Родственники потерпевших платили за "курс реабилитации" от 6000 гривен в месяц, не подозревая о реальных условиях содержания близких. Об этом говорится в сообщении ОГП, пишет УНН.

Детали

Во время обысков правоохранители освободили 287 человек. Среди пленников обнаружили семерых детей в возрасте от 14 до 17 лет. У потерпевших силой отобрали документы и средства связи, чтобы исключить побег и продолжать получать средства от их семей. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и психологов.

Доказательства и ход расследования

На местах содержания следователи изъяли значительное количество вещественных доказательств: паспорта, военные билеты и пенсионные удостоверения пленников; 180 единиц компьютерной техники и телефонов; банковские карты, черновые записи и наличные; оружие.

Нарушение санитарных норм и кишечная палочка в школьной еде: в Николаеве должностные лица получили подозрения23.12.25, 16:42 • 3271 просмотр

На сегодня 25 взрослых и все семеро подростков официально дали показания о незаконном лишении свободы. Допросы несовершеннолетних проводились по методике "зеленых комнат" с участием специалистов.

Подозрения и фигуранты

Четверым лицам, включая руководителя общественной организации и надзирателей, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Следствие установило, что часть организаторов уже имеет судимости за наркопреступления и незаконное завладение транспортными средствами.

То, что мы увидели – это не помощь. Это плен. Все причастные будут отвечать по закону 

– резюмировали в Офисе генпрокурора.

Причастны к пыткам 90 мирных жителей Купянска: прокуратура передала в суд дело в отношении 18 оккупантов и коллаборантов26.12.25, 12:13 • 2624 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Банковская карта
Пенсионный возраст
Днепропетровская область
Украина
Николаев