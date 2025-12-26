$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 1742 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 4138 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 12271 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 8238 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 13839 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 11951 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 13750 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22922 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 74275 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70728 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
Причастны к пыткам 90 мирных жителей Купянска: прокуратура передала в суд дело в отношении 18 оккупантов и коллаборантов

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Прокуратура направила в суд дело в отношении 18 человек, причастных к пыткам более 90 мирных жителей Купянска Харьковской области. С марта по сентябрь 2022 года в Купянском райотделе полиции функционировала пыточная, где людей содержали в нечеловеческих условиях.

Причастны к пыткам 90 мирных жителей Купянска: прокуратура передала в суд дело в отношении 18 оккупантов и коллаборантов
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Прокуратура направила в суд дело в отношении 18 человек, причастных к пыткам более 90 мирных жителей Купянска Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

С марта по сентябрь 2022 года во время российской оккупации части Харьковской области в Купянском районном отделе полиции функционировала пыточная.

Мирных жителей содержали в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на двух-трех человек, было по 15 человек. Из-за критической тесноты задержанные сидели в духоте, без воды и элементарной медицинской помощи. Кормили преимущественно объедками, остававшимися после российских военных. Некоторые потерпевшие за период содержания потеряли до 20 килограммов веса

 - заявили в Офисе Генпрокурора.

Во время пыток потерпевших россияне заставляли давать ложные показания в отношении себя и знакомых, признаваться в сотрудничестве с ВСУ и СБУ. В случае отказа угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников.

В некоторых случаях россияне имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали к металлической решетке посреди двора - он часами висел, не имея возможности даже присесть. Данного мужчину привязали пластиковыми стяжками над головой.

При этом почти всех пленных заставляли петь российский гимн. Всего через данную пыточную прошли более 90 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры, предприниматели и другие гражданские жители.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил в отношении всех 18 причастных обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них дополнительно инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил в отношении всех 18 причастных обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них дополнительно инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Напомним

В Украине заочно приговорили пятерых российских военных к 10 годам лишения свободы за пытки четырех гражданских в городе Тростянец во время оккупации Сумской области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Сумская область
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Купянск