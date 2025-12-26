Причастны к пыткам 90 мирных жителей Купянска: прокуратура передала в суд дело в отношении 18 оккупантов и коллаборантов

Прокуратура направила в суд дело в отношении 18 человек, причастных к пыткам более 90 мирных жителей Купянска Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

С марта по сентябрь 2022 года во время российской оккупации части Харьковской области в Купянском районном отделе полиции функционировала пыточная.

Мирных жителей содержали в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на двух-трех человек, было по 15 человек. Из-за критической тесноты задержанные сидели в духоте, без воды и элементарной медицинской помощи. Кормили преимущественно объедками, остававшимися после российских военных. Некоторые потерпевшие за период содержания потеряли до 20 килограммов веса

Во время пыток потерпевших россияне заставляли давать ложные показания в отношении себя и знакомых, признаваться в сотрудничестве с ВСУ и СБУ. В случае отказа угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников.

В некоторых случаях россияне имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали к металлической решетке посреди двора - он часами висел, не имея возможности даже присесть. Данного мужчину привязали пластиковыми стяжками над головой.

При этом почти всех пленных заставляли петь российский гимн. Всего через данную пыточную прошли более 90 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры, предприниматели и другие гражданские жители.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил в отношении всех 18 причастных обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них дополнительно инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).