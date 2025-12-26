Причетні до катування 90 мирних жителів Куп'янська: прокуратура передала до суду справу щодо 18 окупантів і колаборантів

$41.930.22
10:07 • 648 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 3070 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 11289 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 7228 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 12976 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 11620 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 13526 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22789 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 73806 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 70608 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 11289 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 12976 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 73806 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 75551 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 56353 перегляди
Причетні до катування 90 мирних жителів Куп'янська: прокуратура передала до суду справу щодо 18 окупантів і колаборантів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прокуратура направила до суду справу щодо 18 осіб, причетних до катувань понад 90 мирних жителів Куп’янська на Харківщині. З березня по вересень 2022 року в Куп’янському райвідділі поліції функціонувала катівня, де людей утримували в нелюдських умовах.

Причетні до катування 90 мирних жителів Куп'янська: прокуратура передала до суду справу щодо 18 окупантів і колаборантів
Фото: Офіс Генерального прокурора України

Прокуратура направила до суду справу щодо 18 людей, причетних до катувань понад 90 мирних жителів Куп’янська на Харківщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

З березня по вересень 2022 року під час російської окупації частини Харківщини у Куп’янському районному відділі поліції функціонувала катівня.

Мирних мешканців утримували у нелюдських умовах: у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб, було по 15 людей. Через критичну тісноту затримані сиділи у задусі, без води та елементарної медичної допомоги. Годували переважно недоїдками, що залишалися після російських військових. Деякі потерпілі за період утримання втратили до 20 кілограмів ваги

 - заявили в Офісі Генпрокурора.

Під час катувань потерпілих росіяни змушували давати неправдиві показання щодо себе і знайомих, зізнаватись у співпраці з ЗСУ та СБУ. У разі відмови погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів.

У деяких випадках росіяни імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували до металевої решітки посеред двору - він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти. Даного чоловіка прив’язали пластиковими стяжками над головою.

При цьому майже всіх полонених змушували співати російський гімн. Загалом через дану катівню пройшли понад 90 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери, підприємці та інші цивільні мешканці.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив стосовно усіх 18 причетних обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив стосовно усіх 18 причетних обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Україні заочно засудили п'ятьох російських військових до 10 років позбавлення волі за катування чотирьох цивільних у місті Тростянець під час окупації Сумської області.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Куп'янськ