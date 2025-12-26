Причетні до катування 90 мирних жителів Куп'янська: прокуратура передала до суду справу щодо 18 окупантів і колаборантів

Прокуратура направила до суду справу щодо 18 людей, причетних до катувань понад 90 мирних жителів Куп’янська на Харківщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

З березня по вересень 2022 року під час російської окупації частини Харківщини у Куп’янському районному відділі поліції функціонувала катівня.

Мирних мешканців утримували у нелюдських умовах: у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб, було по 15 людей. Через критичну тісноту затримані сиділи у задусі, без води та елементарної медичної допомоги. Годували переважно недоїдками, що залишалися після російських військових. Деякі потерпілі за період утримання втратили до 20 кілограмів ваги

Під час катувань потерпілих росіяни змушували давати неправдиві показання щодо себе і знайомих, зізнаватись у співпраці з ЗСУ та СБУ. У разі відмови погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів.

У деяких випадках росіяни імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували до металевої решітки посеред двору - він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти. Даного чоловіка прив’язали пластиковими стяжками над головою.

При цьому майже всіх полонених змушували співати російський гімн. Загалом через дану катівню пройшли понад 90 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери, підприємці та інші цивільні мешканці.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив стосовно усіх 18 причетних обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).