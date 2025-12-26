Уже 25 взрослых и семеро детей заявили о незаконном лишении свободы: Генпрокурор Кравченко о разоблачении сети псевдореабилитационных центров

Генеральный прокурор Руслан Кравченко раскрыл детали крупной спецоперации на Днепропетровщине, где в псевдореабилитационных центрах незаконно удерживали почти 300 человек, среди них были дети, передает УНН.

Издевательства вместо реабилитации. Вместе со следователями и ювенальной полицией провели крупную спецоперацию. На Днепропетровщине, в Желтых Водах и Шахтерске, разоблачена сеть фальшивых реабилитационных центров - сообщил Кравченко.

По его словам, родные платили от 6000 грн в месяц в надежде, что их близкие получают надлежащее лечение и проходят реабилитацию от зависимостей различных видов. Но, как оказалось, о медицине там речь не шла, - эти центры просто наживались на горе людей, не оказывая никакой помощи - ни один центр не имеет лицензий или разрешений на реабилитационную и медицинскую практику.

287 мужчин и женщин фактически были узниками. Оказалось, что среди пленников реабилитационных центров семеро детей. Подростки от 14 до 17 лет. Сейчас они в больнице, с ними работают психологи. Чтобы продолжать получать деньги за "лечение" людей удерживали силой - у них отобрали документы - добавил Генпрокурор.

По его словам, во время обысков следователи изъяли:

— паспорта, военные билеты, пенсионные удостоверения и медицинские карты;

— банковские карты;

— черновые записи;

— 180 телефонов и компьютеров;

— оружие;

— наличные.

Уже 25 взрослых и все семеро детей официально заявили о незаконном лишении свободы. Допросы детей проводились в "зеленых комнатах" вместе с психологами. Сейчас сообщено о подозрении четырем лицам по ч.2 ст. 146 УК Украины: руководителям общественной организации, среди которых - руководитель "реабилитационных" центров, а также надзирателям. Некоторые из них - ранее судимы: по 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 УК Украины - добавил Кравченко.

Генпрокурор отметил, "то, что мы увидели - это не помощь, это плен".

Все причастные будут отвечать по закону. Досудебное расследование продолжается. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Напомним

Офис генпрокурора совместно с ювенальной полицией ликвидировал сеть фальшивых реабилитационных центров на Днепропетровщине. Организаторы схемы, действуя под прикрытием общественной организации, не имели никаких лицензий или разрешений на медицинскую практику. Родственники потерпевших платили за "курс реабилитации" от 6000 гривен в месяц, не подозревая о реальных условиях содержания близких.