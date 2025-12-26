Уже 25 взрослых и семеро детей заявили о незаконном лишении свободы: Генпрокурор Кравченко о разоблачении сети псевдореабилитационных центров

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 5978 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 13470 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 25850 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 18882 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 16248 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 17309 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19561 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 38436 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17221 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35723 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 20268 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 10727 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 21329 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 12379 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 11914 просмотра
публикации
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 6232 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 25851 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 38436 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35723 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 91635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Черниговская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 1678 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 4620 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 20499 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 24711 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 28347 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Уже 25 взрослых и семеро детей заявили о незаконном лишении свободы: Генпрокурор Кравченко о разоблачении сети псевдореабилитационных центров

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали спецоперации на Днепропетровщине, где в псевдореабилитационных центрах незаконно удерживали почти 300 человек, среди которых семеро детей. Родные платили от 6000 грн в месяц за «лечение», которое оказалось издевательством без медицинской помощи.

Уже 25 взрослых и семеро детей заявили о незаконном лишении свободы: Генпрокурор Кравченко о разоблачении сети псевдореабилитационных центров

Генеральный прокурор Руслан Кравченко раскрыл детали крупной спецоперации на Днепропетровщине, где в псевдореабилитационных центрах незаконно удерживали почти 300 человек, среди них были дети, передает УНН.

Издевательства вместо реабилитации. Вместе со следователями и ювенальной полицией провели крупную спецоперацию. На Днепропетровщине, в Желтых Водах и Шахтерске, разоблачена сеть фальшивых реабилитационных центров 

- сообщил Кравченко.

По его словам, родные платили от 6000 грн в месяц в надежде, что их близкие получают надлежащее лечение и проходят реабилитацию от зависимостей различных видов. Но, как оказалось, о медицине там речь не шла, - эти центры просто наживались на горе людей, не оказывая никакой помощи - ни один центр не имеет лицензий или разрешений на реабилитационную и медицинскую практику.

287 мужчин и женщин фактически были узниками. Оказалось, что среди пленников реабилитационных центров семеро детей. Подростки от 14 до 17 лет. Сейчас они в больнице, с ними работают психологи. Чтобы продолжать получать деньги за "лечение" людей удерживали силой - у них отобрали документы 

- добавил Генпрокурор.

По его словам, во время обысков следователи изъяли:

— паспорта, военные билеты, пенсионные удостоверения и медицинские карты;

— банковские карты;

— черновые записи; 

— 180 телефонов и компьютеров;

— оружие;

— наличные.

Уже 25 взрослых и все семеро детей официально заявили о незаконном лишении свободы. Допросы детей проводились в "зеленых комнатах" вместе с психологами. Сейчас сообщено о подозрении четырем лицам по ч.2 ст. 146 УК Украины: руководителям общественной организации, среди которых - руководитель "реабилитационных" центров, а также надзирателям. Некоторые из них - ранее судимы: по 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 УК Украины 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор отметил, "то, что мы увидели - это не помощь, это плен".

Все причастные будут отвечать по закону. Досудебное расследование продолжается. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Напомним

Офис генпрокурора совместно с ювенальной полицией ликвидировал сеть фальшивых реабилитационных центров на Днепропетровщине. Организаторы схемы, действуя под прикрытием общественной организации, не имели никаких лицензий или разрешений на медицинскую практику. Родственники потерпевших платили за "курс реабилитации" от 6000 гривен в месяц, не подозревая о реальных условиях содержания близких.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Днепропетровская область
благотворительность