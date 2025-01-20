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Виступав проти виділення пакету допомоги Україні, закликав до переговорів з рф: що відомо про Джей Ді Венса

Виступав проти виділення пакету допомоги Україні, закликав до переговорів з рф: що відомо про Джей Ді Венса

Київ • УНН

 • 31743 перегляди

Сенатор Джей Ді Венс, який за нової каденції Дональда Трампа буде обіймати посаду віцепрезидента США, виступав проти допомоги Україні та закликав до переговорів з рф. Він вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки.

Після інавгурації президента США Дональда Трампа сенатор Джей Ді Венс офіційно стане віцепрезидентом США. УНН розповідає про заяви Венса стосовно України, який, зокрема, голосував проти виділення пакету допомоги Україні та закликав до переговорів з рф. 

В липні сенатор від Огайо Джей Ді Венс погодився стати кандидатом від Республіканської партії на посаду віцепрезидента США. 

Венс належить до числа американських сенаторів, які виступали проти законопроєкту про виділення Україні нового пакета допомоги в 60 млрд доларів. Також у квітні 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джо Байдену, в якому зазначається що "необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена", і що ті, хто підписав листа, "рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов'язані зі прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення". 

Також Венс називав проблеми України не у грошах, а у кількості людей на фронті. 

Проблема України - це не Республіканська партія, це математика. Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може знайти, навіть за умови реалізації драконівської мобілізаційної політики. І їй потрібно більше обладнання, ніж США можуть надати

- писав Венс. 

Венс стверджував, що Україні доведеться прийняти "жорстоку реальність", затвердити оборонну стратегію і якнайшвидше піти на переговори з росією. 

На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому Венс підтримував зовнішньополітичну доктрину Трампа, засновану на принципі "Америка понад усе".

Також він говорив, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема, у галузі виробництва озброєнь. Таким чином, на думку Венса, США можуть приділити більше уваги азіатському регіону і протистояти агресивному Китаю.

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Окрім того, Венс закликав підтримувати діалог з президентом росії володимиром путіним. "Я ніколи не назвав путіна доброю і доброзичливою людиною. Я говорив, що він людина з певними інтересами, і США повинні відповідати цій людині з певними інтересами", - казав Венс. 

Той факт, що він поганий хлопець, не означає, що ми не можемо з ним підтримувати базовий дипломатичний контакт на основі пріоритету американських інтересів. По всьому світу повно поганих хлопців, і мені зараз набагато більше цікаві деякі проблеми в Східній Азії, ніж у Європі

- також говорив Венс.

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У грудні 2023 року напередодні візиту до США Президента України Володимира Зеленського Венс заявив у виступі на CNN, що, на його думку, продовження війни у ​​Східній Європі посилює продовольчу та енергетичну кризи, що створюють загрозу для стабільності західних союзників. Він підкреслив, що в інтересах США та України було б визнання необхідності територіальних поступок з боку Києва задля завершення конфлікту та запобігання подальшим людським жертвам, які обчислюються сотнями тисяч. 

Також Венс називав візит Зеленського, що відбувся, "найганебнішим фарсом" за перший рік Венса в Сенаті. У ток-шоу Лори Інгрем на Fox News він заявив, що це сталося внаслідок "негідного процесу", коли український президент вимагав від американських законодавців 61 млрд доларів платників податків. Окрім того, Венс заявив, що продовження такої політики призведе до перетворення України на постійну "державу-клієнт США", нездатну виплачувати пенсії та виконувати інші державні функції. 

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Павло Башинський

Павло Башинський

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