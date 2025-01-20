Выступал против выделения пакета помощи Украине, призывал к переговорам с рф: что известно о Джей Ди Венсе

После инаугурации президента США Дональда Трампа сенатор Джей Ди Вэнс официально станет избранным вице-президентом США. УНН рассказывает о заявлениях Вэнса относительно Украины, который, в частности, голосовал против выделения пакета помощи Украине и призвал к переговорам с РФ.

В июле сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс согласился стать кандидатом от Республиканской партии на пост вице-президента США.

Вэнс принадлежит к числу американских сенаторов, которые выступали против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в 60 млрд долларов. Также в апреле 2023 года Вэнс вместе с 18 другими представителями республиканской партии США подписал письмо президенту США Джо Байдену, в котором отмечается что "неограниченная помощь Украине Соединенными Штатами Америки должна быть прекращена", и что подписавшие письмо "решительно будут выступать против всех будущих пакетов помощи, если эти пакеты помощи не будут связаны с прозрачной дипломатической стратегией довести эту войну до скорейшего завершения".

Также Вэнс называл проблемы Украины не в деньгах, а в количестве людей на фронте.

Проблема Украины - это не Республиканская партия, это математика. Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при условии реализации драконовской мобилизационной политики. И ей нужно больше оборудования, чем США могут предоставить - писал Вэнс.

Вэнс утверждал, что Украине придется принять "жестокую реальность", утвердить оборонную стратегию и как можно быстрее пойти на переговоры с Россией.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс поддерживал внешнеполитическую доктрину Трампа, основанную на принципе "Америка превыше всего".

Также он говорил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в частности, в области производства вооружений. Таким образом, по мнению Вэнса, США могут уделить больше внимания азиатскому региону и противостоять агрессивному Китаю.

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Кроме того, Вэнс призвал поддерживать диалог с президентом россии владимиром путиным. "Я никогда не назвал путина добрым и доброжелательным человеком. Я говорил, что он человек с определенными интересами, и США должны отвечать этому человеку с определенными интересами", - говорил Вэнс.

Тот факт, что он плохой парень, не означает, что мы не можем с ним поддерживать базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас гораздо больше интересны некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе - также говорил Вэнс.

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В декабре 2023 года накануне визита в США Президента Украины Владимира Зеленского Вэнс заявил в выступлении на CNN, что, по его мнению, продолжение войны в Восточной Европе усиливает продовольственный и энергетический кризисы, создающие угрозу для стабильности западных союзников. Он подчеркнул, что в интересах США и Украины было бы признание необходимости территориальных уступок со стороны Киева для завершения конфликта и предотвращения дальнейших человеческих жертв, которые исчисляются сотнями тысяч.

Также Вэнс называл состоявшийся визит Зеленского "самым позорным фарсом" за первый год Вэнса в Сенате. В ток-шоу Лоры Ингрэм на Fox News он заявил, что это произошло в результате "недостойного процесса", когда украинский президент требовал от американских законодателей 61 млрд долларов налогоплательщиков. Кроме того, Вэнс заявил, что продолжение такой политики приведет к превращению Украины в постоянное "государство-клиент США", неспособное выплачивать пенсии и выполнять другие государственные функции.

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