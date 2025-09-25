Виїзд до Польщі на двох пропускних пунктах ускладнено: в Держмитслужбі пояснили причини

На кордоні з Польщею можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець-Корчова". Водіям варто обрати інші пропускні пункти для перетину кордону, пише УНН з посиланням на Державну митну службу України.

Деталі

Інформація для громадян, які найближчим часом збираються перетнути українсько-польський кордон: можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець-Корчова" - повідомили в Державній митній службі.

В Держмитслужбі уточнили, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів.

Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: "Рава-Руська - Хребенне", "Грушів - Будомєж", "Угринів - Долгобичів", "Нижанковичі - Мальховіце" - порадили у митній службі.

Доповнення

Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це призвело до значного збільшення пасажиропотоку на кордонах із Молдовою та Польщею й утворення черг у низці пунктів пропуску.