Виїзд до Польщі на двох пропускних пунктах ускладнено: в Держмитслужбі пояснили причини
Київ • УНН
На кордоні з Польщею можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець-Корчова". Це пов'язано з тестуванням польською стороною системи перевірки біометричних даних та виїздом паломників-хасидів. Водіям рекомендується обирати інші пункти пропуску.
Деталі
Інформація для громадян, які найближчим часом збираються перетнути українсько-польський кордон: можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець-Корчова"
В Держмитслужбі уточнили, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів.
Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: "Рава-Руська - Хребенне", "Грушів - Будомєж", "Угринів - Долгобичів", "Нижанковичі - Мальховіце"
Доповнення
Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це призвело до значного збільшення пасажиропотоку на кордонах із Молдовою та Польщею й утворення черг у низці пунктів пропуску.