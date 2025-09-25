$41.410.03
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10768 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17332 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45391 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32914 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57714 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57106 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75433 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55679 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Выезд в Польшу на двух пропускных пунктах затруднен: в Гостаможслужбе объяснили причины

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

На границе с Польшей возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини - Медыка" и "Краковец-Корчова". Это связано с тестированием польской стороной системы проверки биометрических данных и выездом паломников-хасидов. Водителям рекомендуется выбирать другие пункты пропуска.

Подробности

Информация для граждан, которые в ближайшее время собираются пересечь украинско-польскую границу: возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини - Медыка" и "Краковец-Корчова"

- сообщили в Государственной таможенной службе.

В Гостаможслужбе уточнили, что осложнения выезда связаны с тестированием польской стороной системы по проверке биометрических данных и выездом из Украины паломников хасидов.

Для комфортного пересечения границы предлагаем выбирать другие ближайшие пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Угринов - Долгобычев", "Нижанковичи - Мальховице"

- посоветовали в таможенной службе.

Дополнение

После завершения празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину. Это привело к значительному увеличению пассажиропотока на границах с Молдовой и Польшей и образованию очередей в ряде пунктов пропуска.

Павел Зинченко

