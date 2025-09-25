Выезд в Польшу на двух пропускных пунктах затруднен: в Гостаможслужбе объяснили причины

На границе с Польшей возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини - Медыка" и "Краковец-Корчова". Водителям стоит выбрать другие пропускные пункты для пересечения границы, пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Подробности

Информация для граждан, которые в ближайшее время собираются пересечь украинско-польскую границу: возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины в пунктах пропуска "Шегини - Медыка" и "Краковец-Корчова" - сообщили в Государственной таможенной службе.

В Гостаможслужбе уточнили, что осложнения выезда связаны с тестированием польской стороной системы по проверке биометрических данных и выездом из Украины паломников хасидов.

Для комфортного пересечения границы предлагаем выбирать другие ближайшие пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Угринов - Долгобычев", "Нижанковичи - Мальховице" - посоветовали в таможенной службе.

Дополнение

После завершения празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину. Это привело к значительному увеличению пассажиропотока на границах с Молдовой и Польшей и образованию очередей в ряде пунктов пропуска.