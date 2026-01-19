Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: на Волині накрили наркомережу з товаром на 430 млн грн
Київ • УНН
На Волині викрито організовану групу, яка виробляла та збувала продукцію з канабісом під виглядом дієтичних добавок. Вартість вилученого товару перевищує 430 млн грн.
У Волинській області ліквідували мережу збуту наркотиків на 430 млн грн під виглядом дієтичних добавок, повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне виробництво й збут продукції з вмістом наркотичних засобів і психотропів
Деталі
Як зазначається, слідством встановлено, що "з травня 2025 року по січень 2026 року троє жителів Волині організували роботу нелегальних лабораторій у Луцькому районі".
"Під виглядом "дієтичних добавок" виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідроканабінолом. Збут здійснювали через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України", - розповіли у прокуратурі.
Під час обшуків, як повідомляється, вилучено значні обсяги готової продукції, сировини та обладнання. Понад 100 обшуків проведено у 21 регіоні держави.
Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" - понад 430 млн грн.
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. За клопотанням прокуратури всіх трьох взято під варту.
