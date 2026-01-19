Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: на Волині накрили наркомережу з товаром на 430 млн грн

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 6212 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 11660 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 26697 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 48334 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 39535 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 73164 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 106264 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47661 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 57042 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60424 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ19 січня, 00:46 • 10451 перегляди
У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині ЗаруцькійPhoto19 січня, 02:25 • 9140 перегляди
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 9946 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 6626 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 4224 перегляди
Публікації
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 3964 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 49367 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 87848 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 54224 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 84556 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 2406 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 3094 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 18767 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 31539 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 28306 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Дипломатка
TikTok

Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: на Волині накрили наркомережу з товаром на 430 млн грн

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Волині викрито організовану групу, яка виробляла та збувала продукцію з канабісом під виглядом дієтичних добавок. Вартість вилученого товару перевищує 430 млн грн.

Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: на Волині накрили наркомережу з товаром на 430 млн грн

У Волинській області ліквідували мережу збуту наркотиків на 430 млн грн під виглядом дієтичних добавок, повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне виробництво й збут продукції з вмістом наркотичних засобів і психотропів

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як зазначається, слідством встановлено, що "з травня 2025 року по січень 2026 року троє жителів Волині організували роботу нелегальних лабораторій у Луцькому районі".

"Під виглядом "дієтичних добавок" виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідроканабінолом. Збут здійснювали через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України", - розповіли у прокуратурі.

Під час обшуків, як повідомляється, вилучено значні обсяги готової продукції, сировини та обладнання. Понад 100 обшуків проведено у 21 регіоні держави.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" - понад 430 млн грн.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. За клопотанням прокуратури всіх трьох взято під варту.

Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів12.01.26, 16:21 • 4131 перегляд

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Обшук
Аптека
Волинська область
Україна