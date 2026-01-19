Производили "диетические добавки" с каннабисом: на Волыни накрыли наркосеть с товаром на 430 млн грн

В Волынской области ликвидировали сеть сбыта наркотиков на 430 млн грн под видом диетических добавок, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Разоблачена и прекращена деятельность организованной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт продукции с содержанием наркотических средств и психотропов - сообщили в прокуратуре.

Детали

Как отмечается, следствием установлено, что "с мая 2025 года по январь 2026 года трое жителей Волыни организовали работу нелегальных лабораторий в Луцком районе".

"Под видом "диетических добавок" изготавливали продукцию с экстрактом каннабиса и тетрагидроканнабинолом. Сбыт осуществляли через интернет, торговые сети и аптеки в разных регионах Украины", - рассказали в прокуратуре.

В ходе обысков, как сообщается, изъяты значительные объемы готовой продукции, сырья и оборудования. Более 100 обысков проведено в 21 регионе государства.

Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" - более 430 млн грн.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. По ходатайству прокуратуры все трое взяты под стражу.

