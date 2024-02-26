Вибухи пролунали в Кропивницькому - ЗМІ
Київ • УНН
У Кропивницькому пролунали вибухи після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичної зброї для трьох областей.
У Кропивницькому чутно звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах раніше повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.
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За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, протягом сьогоднішнього дня в Кропивницькому районі працюватимуть вибухотехніки.
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