Сирена в Києві лунала через технічні обслуговування, повітряну тривогу не оголошували - КМДА
Київ • УНН
Під час технічного обслуговування системи оповіщення в Києві пролунала сирена, але повітряна тривога не була оголошена, тоді як у Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях було оголошено повітряну тривогу.
У Києві сьогодні було чути сигнал сирени через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення, повітряна тривога в місті не оголошувалась, повідомили в КМДА, передає УНН.
Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена
В КМДА нагадали, що слідкувати за сповіщеннями про оголошення та відбій тривоги можна, зокрема, в застосунку Київ Цифровий.
Доповнення
Наразі повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях через загрозу застосування балістичного озброєння, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.