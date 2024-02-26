Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА

В Киеве сегодня был слышен сигнал сирены из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения, воздушная тревога в городе не объявлялась, сообщили в КГГА, передает УНН.

Из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА напомнили, что следить за оповещениями об объявлении и отбое тревоги можно, в частности, в приложении Киев Цифровой.

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Сейчас воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.