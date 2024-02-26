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Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА

Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:50  •  9283 просмотра

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Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

В Киеве сегодня был слышен сигнал сирены из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения, воздушная тревога в городе не объявлялась, сообщили в КГГА, передает УНН

Из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены.  Воздушная тревога не объявлена

- говорится в сообщении КГГА.

В КГГА напомнили, что следить за оповещениями об объявлении и отбое тревоги можно, в частности, в приложении Киев Цифровой. 

Дополнение 

Сейчас воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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