Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА
Киев • УНН
Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
В Киеве сегодня был слышен сигнал сирены из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения, воздушная тревога в городе не объявлялась, сообщили в КГГА, передает УНН.
Из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена
В КГГА напомнили, что следить за оповещениями об объявлении и отбое тревоги можно, в частности, в приложении Киев Цифровой.
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Сейчас воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА
Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
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