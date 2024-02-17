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Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 18:42  •  8709 просмотра

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В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.

В Кропивницком слышен звук взрыва, передает УНН на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что вражеская ракета движется в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии стало известно, что  ракета изменила направление на Кропивницкий.

Кроме того, в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.

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Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.

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Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей

Трое местных жителей Белозерки Херсонской области получили ранения в результате российского обстрела. 55-летнюю женщину и 62-летнего мужчину госпитализировали, а 22-летнему парню оказали помощь на месте от взрывных травм и ранений.

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Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей

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Президент Зеленский поблагодарил Президента Гватемалы Аревало за неизменную поддержку его страной Украины с начала российского вторжения, а также обсудил двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна, несмотря на препятствия со стороны России.

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Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

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Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Фрагменты беспилотника, похожего на "Герань-2", были найдены вблизи молдавско-украинской границы в поле примерно в 2 км от границы и в 5 км от села на юге Молдовы.

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Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Зеленский встретился с новоизбранным президентом Александром Стуббом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, поблагодарил его за осуждение российской агрессии, проинформировал о приоритетных оборонных потребностях Украины и важности поддержки Финляндией пути Украины в НАТО.

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Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

Из-за забастовки местных фермеров в воскресенье в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск между Польшей и Украиной будет заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. К масштабной акции протеста присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

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У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

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У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков