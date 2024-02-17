Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

В Кропивницком слышен звук взрыва, передает УНН на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что вражеская ракета движется в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии стало известно, что ракета изменила направление на Кропивницкий.

Кроме того, в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.