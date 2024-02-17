Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
Киев • УНН
В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.
В Кропивницком слышен звук взрыва, передает УНН на Суспільне.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что вражеская ракета движется в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии стало известно, что ракета изменила направление на Кропивницкий.
Кроме того, в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.
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