Вибухи на нафтобазі в орлі: у рф заявили про атаку українських безпілотників
Київ • УНН
Попри заяви місцевих мешканців про вибухи на підприємствах російські пропагандисти заявили. що збили всі дрони-камікадзе.
У російському міністерстві оборони заявили, що сьогодні вдень знищили декілька дронів-камікадзе, які нібито запустила Україна. Про це з посиланням на заяву міноборони рф і російських посадовців передає УНН.
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Зокрема в міноборони заявили, що сьогодні вдень над курською на орловською областями сили ППО рф збили один дрон, а інший перехопили.
Водночас губернатор Курської області заявив, що над його регіоном було збито чотири дрони, які нібито запустила Україна.
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Разом з тим сьогодні вдень у соцмережах повідомили про дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі.
Крім того, російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази. Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго".
Нагадаємо
Минулого вечора у рф заявили, що в бєлгороді сили ППО нібито збили 10 ракет пущених з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".