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Вибухи на нафтобазі в орлі: у рф заявили про атаку українських безпілотників

Вибухи на нафтобазі в орлі: у рф заявили про атаку українських безпілотників

Київ • УНН

 • 24403 перегляди

Попри заяви місцевих мешканців про вибухи на підприємствах російські пропагандисти заявили. що збили всі дрони-камікадзе.

У російському міністерстві оборони заявили, що сьогодні вдень знищили декілька дронів-камікадзе, які нібито запустила Україна. Про це з посиланням на заяву міноборони рф і російських посадовців передає УНН.

Деталі 

Зокрема в міноборони заявили, що сьогодні вдень над курською на орловською областями сили ППО рф збили один дрон, а інший перехопили. 

Водночас губернатор Курської області заявив, що над його регіоном було збито чотири дрони, які нібито запустила Україна. 

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Доповнення 

Разом з  тим сьогодні вдень у соцмережах повідомили про дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі.

Крім того, російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази.  Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго".

Нагадаємо

Минулого вечора у рф заявили, що в бєлгороді сили ППО нібито збили 10 ракет пущених з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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