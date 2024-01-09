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Взрывы на нефтебазе в Орле: в рф заявили об атаке украинских беспилотников

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 14:13  •  14159 просмотра

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Несмотря на заявления местных жителей о взрывах на предприятиях российские пропагандисты заявили, что сбили все дроны-камикадзе.

В российском министерстве обороны заявили, что сегодня днем уничтожили несколько дронов-камикадзе, которые якобы запустила Украина. Об этом со ссылкой на заявление минобороны рф и российских чиновников передает УНН.

Детали 

В частности в минобороны заявили, что сегодня днем над курской на орловской областями силы ПВО рф сбили один дрон, а другой перехватили. 

В то же время губернатор Курской области заявил, что над его регионом были сбиты четыре дрона, которые якобы запустила Украина. 

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Дополнение 

Вместе с  тем сегодня днем в соцсетях сообщили о дрон-камикадзе, который влетел возле одного из предприятий в маслозаводском переулке в Орле.

Кроме того, российские паблики писали, что в городе Орел в рф дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы.  Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго".

Напомним,

Вчера вечером в рф заявили, что в белгороде силы ПВО якобы сбили 10 ракет пущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Вибухи на нафтобазі в орлі: у рф заявили про атаку українських безпілотників
Explosions at the oil depot in oryol: russia claims Ukrainian drones attacked
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Взрывы на нефтебазе в Орле: в рф заявили об атаке украинских беспилотников

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