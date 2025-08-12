Вибух у Пенсільванії: двоє загиблих, десять поранених, причини досі з'ясовуються

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
14:45 • 634 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13690 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13640 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16689 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35997 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36947 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40509 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23837 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17586 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14223 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.8м/с
37%
754мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 15834 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 35077 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 30005 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 42389 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 36740 перегляди
Публікації
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 13598 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 35913 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36876 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40447 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 37591 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 35709 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 30515 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 187143 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 129858 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 245792 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
Starlink
COVID-19
Пістолет

Вибух у Пенсільванії: двоє загиблих, десять поранених, причини досі з'ясовуються

Київ • УНН

 • 930 перегляди

На сталеливарному заводі US Steel у Пенсільванії стався вибух, що призвів до загибелі двох людей та поранення десяти. Компанія обіцяє ретельне розслідування причин інциденту.

Вибух у Пенсільванії: двоє загиблих, десять поранених, причини досі з'ясовуються

У США стався серйозний вибух на сталеливарному заводі в штаті Пенсільванія. Загинули щонайменше двоє людей та десять отримали поранення. Генеральний директор US Steel, компанії, яка володіє коксовозним заводом Clairton, одним з головних заводів у цьому штаті США, пообіцяв провести ретельне розслідування, щоб встановити причини вибуху.

Передає УНН із посиланням на AP, CBS та Euronews.

Деталі

У понеділок, коли вибух зруйнував сталеливарний завод поблизу Піттсбурга у Пенсільванії. Унаслідок вибуху - двоє загиблих та десять поранених.

Одного робітника знайшли живим у завалах через кілька годин після вибуху, який викликав клуби чорного диму, що піднялися в полуденне небо в долині Мон, регіоні штату, який понад століття асоціюється зі сталлю. Служба екстрених випадків округу Аллегені повідомила, що пожежа на заводі почалася близько 10:51 ранку.

Коментар

"Це звучало як грім", – сказав місцевим ЗМІ Закарі Будей, будівельник поблизу будівельного майданчика.

Це трясло риштування, це трясло мої груди, це трясло будівлю, а потім, коли ми побачили темний дим, що виходить зі сталеливарного заводу, ми склали два і два разом, і це було так, ніби щось погане сталося

Реакція влади та розслідування причини вибуху

Місцева влада заявила, що вони все ще намагаються визначити, що сталося. Співробітники US Steel "відмінно виконали свою роботу", зайшовши на місце та врятувавши робітників, перекривши подачу газів та забезпечивши стабільність об'єкта, заявив на прес-конференції директор з виробництва US Steel Скотт Бакісо.

Літієвий ринок вибухнув: закриття гігантської шахти CATL в Китаї спричинило ціновий стрибок11.08.25, 12:25 • 3308 переглядiв

Причина вибуху поки що не підтверджена, розпочато розслідування. Девід Беррітт, генеральний директор US Steel, заявив, що компанія "тісно співпрацює з відповідними органами влади". Пізніше на прес-конференції він заявив, що стан заводу "стабільний", але "розслідування все ще триває".

Що з працівниками US Steel

П'ятеро поранених перебувають у критичному, але стабільному стані, повідомляє CBS News. Інших виписали з лікарні.

Довідка

Завод є найбільшим коксохімічним підприємством, яке виробляє вугілля у виробництві сталі, у Північній Америці. Підприємство розташоване приблизно у 25 км на південь від Піттсбурга. За даними US Steel, на об'єкті працює близько 1300 співробітників.

Проблеми не перший раз

Компанія US Steel, власник заводу, була оштрафована Департаментом охорони здоров'я округу Аллегені (ACHD) на суму майже 2 мільйони доларів (10,89 мільйона реалів за поточним курсом) минулого року через проблеми з обробкою та обладнанням у своїх коксових печах.

ACHD також оштрафувала US Steel на 2,2 мільйона доларів (11,97 мільйона реалів) у 2023 році, коли завод у Клертоні перевищив встановлені в Пенсільванії норми викидів сірководню. Орган наказав компанії надати владі план щодо дотримання державних стандартів.

Невеликий літак впав у США: спалахнула масштабна пожежа у будинках22.05.25, 16:10 • 2381 перегляд

Ігор Тележніков

Новини Світу
Пенсільванія
Сполучені Штати Америки