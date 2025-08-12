Вибух у Пенсільванії: двоє загиблих, десять поранених, причини досі з'ясовуються

У США стався серйозний вибух на сталеливарному заводі в штаті Пенсільванія. Загинули щонайменше двоє людей та десять отримали поранення. Генеральний директор US Steel, компанії, яка володіє коксовозним заводом Clairton, одним з головних заводів у цьому штаті США, пообіцяв провести ретельне розслідування, щоб встановити причини вибуху.

Передає УНН із посиланням на AP, CBS та Euronews.

Деталі

У понеділок, коли вибух зруйнував сталеливарний завод поблизу Піттсбурга у Пенсільванії. Унаслідок вибуху - двоє загиблих та десять поранених.

Одного робітника знайшли живим у завалах через кілька годин після вибуху, який викликав клуби чорного диму, що піднялися в полуденне небо в долині Мон, регіоні штату, який понад століття асоціюється зі сталлю. Служба екстрених випадків округу Аллегені повідомила, що пожежа на заводі почалася близько 10:51 ранку.

Коментар

"Це звучало як грім", – сказав місцевим ЗМІ Закарі Будей, будівельник поблизу будівельного майданчика.

Це трясло риштування, це трясло мої груди, це трясло будівлю, а потім, коли ми побачили темний дим, що виходить зі сталеливарного заводу, ми склали два і два разом, і це було так, ніби щось погане сталося

Реакція влади та розслідування причини вибуху

Місцева влада заявила, що вони все ще намагаються визначити, що сталося. Співробітники US Steel "відмінно виконали свою роботу", зайшовши на місце та врятувавши робітників, перекривши подачу газів та забезпечивши стабільність об'єкта, заявив на прес-конференції директор з виробництва US Steel Скотт Бакісо.

Причина вибуху поки що не підтверджена, розпочато розслідування. Девід Беррітт, генеральний директор US Steel, заявив, що компанія "тісно співпрацює з відповідними органами влади". Пізніше на прес-конференції він заявив, що стан заводу "стабільний", але "розслідування все ще триває".

Що з працівниками US Steel

П'ятеро поранених перебувають у критичному, але стабільному стані, повідомляє CBS News. Інших виписали з лікарні.

Довідка

Завод є найбільшим коксохімічним підприємством, яке виробляє вугілля у виробництві сталі, у Північній Америці. Підприємство розташоване приблизно у 25 км на південь від Піттсбурга. За даними US Steel, на об'єкті працює близько 1300 співробітників.

Проблеми не перший раз

Компанія US Steel, власник заводу, була оштрафована Департаментом охорони здоров'я округу Аллегені (ACHD) на суму майже 2 мільйони доларів (10,89 мільйона реалів за поточним курсом) минулого року через проблеми з обробкою та обладнанням у своїх коксових печах.

ACHD також оштрафувала US Steel на 2,2 мільйона доларів (11,97 мільйона реалів) у 2023 році, коли завод у Клертоні перевищив встановлені в Пенсільванії норми викидів сірководню. Орган наказав компанії надати владі план щодо дотримання державних стандартів.

