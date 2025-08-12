Вибух на металургійному заводі у Пенсильванії: є загиблі та поранені

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 48131 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 93611 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 147500 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 118321 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 86601 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 130032 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129297 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106765 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74016 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126560 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
75%
754мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію11 серпня, 15:45 • 13357 перегляди
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угодиPhoto11 серпня, 16:15 • 15015 перегляди
Харків атакував ворожий дрон "Молнія"11 серпня, 16:43 • 10565 перегляди
Adidas вибачається за сандалі, що копіюють гуараче: Мексика вимагає від спортивного гіганту компенсаціїPhoto11 серпня, 17:27 • 5782 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 10769 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 48131 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 93611 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 147500 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 118806 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 127620 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 10788 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 147500 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 115673 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 230917 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 376272 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

Вибух на металургійному заводі у Пенсильванії: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 150 перегляди

На металургійному заводі U.S. Steel Clairton Coke Works стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, одна зникла безвісти, а десять отримали поранення. Інцидент трапився в цеху з акумуляторами, спричинивши обвал конструкцій.

Вибух на металургійному заводі у Пенсильванії: є загиблі та поранені

У понеділок на металургійному заводі U.S. Steel Clairton Coke Works в окрузі Аллегейні, штат Пенсильванія, стався вибух, у результаті якого одна людина загинула, одна зникла безвісти, а десять отримали поранення. Про це пише УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Інцидент трапився 10 серпня, близько 10:51 ранку за місцевим часом, в цеху з акумуляторами. Після першого вибуху сталися кілька вторинних вибухів, що призвело до обвалу конструкцій і завалів, у яких опинилися працівники. Через це на місці оперативно розпочалася рятувальна операція.

За інформацією представника аварійно-рятувальної служби округу Кейсі Рейнер, більшість постраждалих отримали травми, які не загрожують життю, і були оперативно доставлені до місцевих лікарень для надання медичної допомоги.

Постраждалі працівники були перевезені до місцевих лікарень для отримання допомоги, пошуково-рятувальні роботи на заводі продовжуються

- заявив губернатор Джош Шапіро в соціальних мережах. 

Одним із загиблих виявився працівник заводу - Тімоті Квінн. Пошуки зниклого безвісти працівника тривають. Влада не повідомляє деталей щодо його стану або обставин зникнення. Компанія тісно співпрацює з відповідними органами влади для з’ясування причин вибуху.

З міркувань обережності ми радимо жителям в радіусі 1 милі від заводу залишатися в приміщенні, закрити всі вікна і двері, налаштувати системи опалення, вентиляції та кондиціонування на рециркуляцію і уникати дій, які втягують зовнішнє повітря, таких як витяжні вентилятори

- рекомендує виконавчий директор округу Аллегейні Сара Іннаморато.

Однак, за результатами моніторингу якості повітря, не було зафіксовано підвищення рівня дрібних частинок PM2.5 або діоксиду сірки вище за норму.

Нагадаємо

У липні стався потужний вибух на складі феєрверків у Північній Каліфорнії в районі Еспарто, спричинивши масштабну пожежу та евакуацію мешканців. 

У США літак з пасажирами загорівся прямо на злітно-посадковій смузі: деталі12.08.25, 02:28 • 906 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини СвітуПодії
Пенсільванія