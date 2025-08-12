Вибух на металургійному заводі у Пенсильванії: є загиблі та поранені
Київ • УНН
На металургійному заводі U.S. Steel Clairton Coke Works стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, одна зникла безвісти, а десять отримали поранення. Інцидент трапився в цеху з акумуляторами, спричинивши обвал конструкцій.
У понеділок на металургійному заводі U.S. Steel Clairton Coke Works в окрузі Аллегейні, штат Пенсильванія, стався вибух, у результаті якого одна людина загинула, одна зникла безвісти, а десять отримали поранення. Про це пише УНН із посиланням на ABC News.
Деталі
Інцидент трапився 10 серпня, близько 10:51 ранку за місцевим часом, в цеху з акумуляторами. Після першого вибуху сталися кілька вторинних вибухів, що призвело до обвалу конструкцій і завалів, у яких опинилися працівники. Через це на місці оперативно розпочалася рятувальна операція.
За інформацією представника аварійно-рятувальної служби округу Кейсі Рейнер, більшість постраждалих отримали травми, які не загрожують життю, і були оперативно доставлені до місцевих лікарень для надання медичної допомоги.
Постраждалі працівники були перевезені до місцевих лікарень для отримання допомоги, пошуково-рятувальні роботи на заводі продовжуються
Одним із загиблих виявився працівник заводу - Тімоті Квінн. Пошуки зниклого безвісти працівника тривають. Влада не повідомляє деталей щодо його стану або обставин зникнення. Компанія тісно співпрацює з відповідними органами влади для з’ясування причин вибуху.
З міркувань обережності ми радимо жителям в радіусі 1 милі від заводу залишатися в приміщенні, закрити всі вікна і двері, налаштувати системи опалення, вентиляції та кондиціонування на рециркуляцію і уникати дій, які втягують зовнішнє повітря, таких як витяжні вентилятори
Однак, за результатами моніторингу якості повітря, не було зафіксовано підвищення рівня дрібних частинок PM2.5 або діоксиду сірки вище за норму.
Нагадаємо
У липні стався потужний вибух на складі феєрверків у Північній Каліфорнії в районі Еспарто, спричинивши масштабну пожежу та евакуацію мешканців.
