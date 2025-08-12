У США літак з пасажирами загорівся прямо на злітно-посадковій смузі: деталі
Київ • УНН
В аеропорту Каліспелла літак зіткнувся з іншим повітряним судном під час посадки, спричинивши пожежу. Двоє людей отримали незначні травми.
У США сталася авіакатастрофа в аеропорту Каліспелла. Причиною стала несправність літака під час посадки. 2 людей отримали незначні травми. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання KBZK.
Деталі
Перші повідомлення про аварію з’явилися 11 серпня, о 14:55 за місцевим часом. За попередньою інформацією, у невеликого літака виникла проблема на злітно-посадковій смузі, і він врізався в інший на руліжній доріжці. Після зіткнення спалахнула пожежа.
Літак наближався до місцевого аеропорту, коли сталася технічна несправність. Під час посадки його занесло, він врізався в інший невеликий літак, після чого загорівся. Вогонь перекинувся на трав’яну частину руліжної доріжки. На борту авіасудна перебувало четверо пасажирів, усі вони змогли самостійно покинути літак. У другому літаку, що стояв на руліжній доріжці, людей не було
Водночас шериф округу Флетхед Брайан Хейно повідомив, що наразі невідомо, наскільки серйозно постраждали люди.
До гасіння пожежі залучили підрозділи поліції та пожежної охорони Каліспелла, а також рятувальників з Евергріну, Сміт-Веллі та Уайтфіша. Розслідування інциденту проводитиме Федеральне управління цивільної авіації США.
Нагадаємо
Днями чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака на території племені Навахо в Аризоні (США).
