Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Теги
Автори
У США літак з пасажирами загорівся прямо на злітно-посадковій смузі: деталі

Київ

 • 906 перегляди

В аеропорту Каліспелла літак зіткнувся з іншим повітряним судном під час посадки, спричинивши пожежу. Двоє людей отримали незначні травми.

У США літак з пасажирами загорівся прямо на злітно-посадковій смузі: деталі

У США сталася авіакатастрофа в аеропорту Каліспелла. Причиною стала несправність літака під час посадки. 2 людей отримали незначні травми. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання KBZK

Деталі

Перші повідомлення про аварію з'явилися 11 серпня, о 14:55 за місцевим часом. За попередньою інформацією, у невеликого літака виникла проблема на злітно-посадковій смузі, і він врізався в інший на руліжній доріжці. Після зіткнення спалахнула пожежа. 

Літак наближався до місцевого аеропорту, коли сталася технічна несправність. Під час посадки його занесло, він врізався в інший невеликий літак, після чого загорівся. Вогонь перекинувся на трав'яну частину руліжної доріжки. На борту авіасудна перебувало четверо пасажирів, усі вони змогли самостійно покинути літак. У другому літаку, що стояв на руліжній доріжці, людей не було

- повідомив начальник пожежної охорони Каліспелла Джей Хаген.

Водночас шериф округу Флетхед Брайан Хейно повідомив, що наразі невідомо, наскільки серйозно постраждали люди. 

До гасіння пожежі залучили підрозділи поліції та пожежної охорони Каліспелла, а також рятувальників з Евергріну, Сміт-Веллі та Уайтфіша. Розслідування інциденту проводитиме Федеральне управління цивільної авіації США.

Нагадаємо

Днями чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака на території племені Навахо в Аризоні (США).

Вероніка Марченко

