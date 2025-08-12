$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 47787 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 92888 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 147042 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 118049 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 86350 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129987 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129258 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106748 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74003 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126551 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США самолет с пассажирами загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе: детали

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В аэропорту Калиспелла самолет столкнулся с другим воздушным судном во время посадки, что привело к пожару. Два человека получили незначительные травмы.

В США самолет с пассажирами загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе: детали

В США произошла авиакатастрофа в аэропорту Калиспелла. Причиной стала неисправность самолета во время посадки. 2 человека получили незначительные травмы. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание KBZK. 

Детали

Первые сообщения об аварии появились 11 августа, в 14:55 по местному времени. По предварительной информации, у небольшого самолета возникла проблема на взлетно-посадочной полосе, и он врезался в другой на рулежной дорожке. После столкновения вспыхнул пожар. 

Самолет приближался к местному аэропорту, когда произошла техническая неисправность. Во время посадки его занесло, он врезался в другой небольшой самолет, после чего загорелся. Огонь перекинулся на травяную часть рулежной дорожки. На борту авиасудна находилось четверо пассажиров, все они смогли самостоятельно покинуть самолет. Во втором самолете, стоявшем на рулежной дорожке, людей не было

- сообщил начальник пожарной охраны Калиспелла Джей Хаген.

В то же время шериф округа Флэтхед Брайан Хейно сообщил, что пока неизвестно, насколько серьезно пострадали люди. 

К тушению пожара привлекли подразделения полиции и пожарной охраны Калиспелла, а также спасателей из Эвергрина, Смит-Вэлли и Уайтфиша. Расследование инцидента будет проводить Федеральное управление гражданской авиации США. 

Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров27.07.25, 08:25 • 4197 просмотров

Вероника Марченко

