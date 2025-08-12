В США самолет с пассажирами загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе: детали
Киев • УНН
В аэропорту Калиспелла самолет столкнулся с другим воздушным судном во время посадки, что привело к пожару. Два человека получили незначительные травмы.
В США произошла авиакатастрофа в аэропорту Калиспелла. Причиной стала неисправность самолета во время посадки. 2 человека получили незначительные травмы. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание KBZK.
Детали
Первые сообщения об аварии появились 11 августа, в 14:55 по местному времени. По предварительной информации, у небольшого самолета возникла проблема на взлетно-посадочной полосе, и он врезался в другой на рулежной дорожке. После столкновения вспыхнул пожар.
Самолет приближался к местному аэропорту, когда произошла техническая неисправность. Во время посадки его занесло, он врезался в другой небольшой самолет, после чего загорелся. Огонь перекинулся на травяную часть рулежной дорожки. На борту авиасудна находилось четверо пассажиров, все они смогли самостоятельно покинуть самолет. Во втором самолете, стоявшем на рулежной дорожке, людей не было
В то же время шериф округа Флэтхед Брайан Хейно сообщил, что пока неизвестно, насколько серьезно пострадали люди.
К тушению пожара привлекли подразделения полиции и пожарной охраны Калиспелла, а также спасателей из Эвергрина, Смит-Вэлли и Уайтфиша. Расследование инцидента будет проводить Федеральное управление гражданской авиации США.
