Взрыв на металлургическом заводе в Пенсильвании: есть погибшие и раненые

Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 48128 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 93607 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 147498 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 118320 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 86600 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 130032 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129297 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106765 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74016 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126560 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
11 августа, 16:37 • 48123 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 14:46 • 93599 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 147493 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 118804 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 127619 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10786 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 147493 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 115672 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 230916 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376271 просмотра
Взрыв на металлургическом заводе в Пенсильвании: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На металлургическом заводе U.S. Steel Clairton Coke Works произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, один пропал без вести, а десять получили ранения. Инцидент произошел в цехе с аккумуляторами, что привело к обрушению конструкций.

Взрыв на металлургическом заводе в Пенсильвании: есть погибшие и раненые

В понедельник на металлургическом заводе U.S. Steel Clairton Coke Works в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, один пропал без вести, а десять получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Инцидент произошел 10 августа, около 10:51 утра, в цехе с аккумуляторами завода. После первого взрыва произошло несколько вторичных взрывов, что привело к обрушению конструкций и завалам, в которых оказались работники. Из-за этого на месте оперативно началась спасательная операция.

По информации представителя аварийно-спасательной службы округа Кейси Рейнер, большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, и были оперативно доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Пострадавшие работники были перевезены в местные больницы для получения помощи, а поисково-спасательные работы на заводе продолжаются

- заявил губернатор Джош Шапиро в социальных сетях. 

Одним из погибших оказался работник завода - Тимоти Куинн. Поиски пропавшего без вести работника продолжаются. Власти не сообщают деталей относительно его состояния или обстоятельств исчезновения. Компания тесно сотрудничает с соответствующими органами власти для выяснения причин взрыва. Он также подчеркнул, что на заводе работает около 1 300 работников, которые ежедневно придерживаются высоких стандартов безопасности.

Из соображений осторожности мы советуем жителям в радиусе 1 мили от завода оставаться в помещении, закрыть все окна и двери, настроить системы отопления, вентиляции и кондиционирования на рециркуляцию и избегать действий, которые втягивают внешний воздух, таких как вытяжные вентиляторы

- рекомендует исполнительный директор округа Аллегейни Сара Иннаморато.

Однако, по результатам мониторинга качества воздуха, не было зафиксировано повышения уровня мелких частиц PM2.5 или диоксида серы выше нормы.

Напомним

В июле произошел мощный взрыв на складе фейерверков в Северной Калифорнии в районе Эспарто, вызвав масштабный пожар и эвакуацию жителей. Семь человек в результате этого считаются пропавшими без вести. 

Вероника Марченко

