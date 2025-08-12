Взрыв на металлургическом заводе в Пенсильвании: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
На металлургическом заводе U.S. Steel Clairton Coke Works произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, один пропал без вести, а десять получили ранения. Инцидент произошел в цехе с аккумуляторами, что привело к обрушению конструкций.
В понедельник на металлургическом заводе U.S. Steel Clairton Coke Works в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, один пропал без вести, а десять получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Инцидент произошел 10 августа, около 10:51 утра, в цехе с аккумуляторами завода. После первого взрыва произошло несколько вторичных взрывов, что привело к обрушению конструкций и завалам, в которых оказались работники. Из-за этого на месте оперативно началась спасательная операция.
По информации представителя аварийно-спасательной службы округа Кейси Рейнер, большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, и были оперативно доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Пострадавшие работники были перевезены в местные больницы для получения помощи, а поисково-спасательные работы на заводе продолжаются
Одним из погибших оказался работник завода - Тимоти Куинн. Поиски пропавшего без вести работника продолжаются. Власти не сообщают деталей относительно его состояния или обстоятельств исчезновения. Компания тесно сотрудничает с соответствующими органами власти для выяснения причин взрыва. Он также подчеркнул, что на заводе работает около 1 300 работников, которые ежедневно придерживаются высоких стандартов безопасности.
Из соображений осторожности мы советуем жителям в радиусе 1 мили от завода оставаться в помещении, закрыть все окна и двери, настроить системы отопления, вентиляции и кондиционирования на рециркуляцию и избегать действий, которые втягивают внешний воздух, таких как вытяжные вентиляторы
Однако, по результатам мониторинга качества воздуха, не было зафиксировано повышения уровня мелких частиц PM2.5 или диоксида серы выше нормы.
Напомним
В июле произошел мощный взрыв на складе фейерверков в Северной Калифорнии в районе Эспарто, вызвав масштабный пожар и эвакуацию жителей. Семь человек в результате этого считаются пропавшими без вести.
