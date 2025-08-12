Взрыв в Пенсильвании: двое погибших, десять раненых, причины до сих пор выясняются

В США произошел серьезный взрыв на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания. Погибли по меньшей мере два человека и десять получили ранения. Генеральный директор US Steel, компании, которая владеет коксовым заводом Clairton, одним из главных заводов в этом штате США, пообещал провести тщательное расследование, чтобы установить причины взрыва.

Передает УНН со ссылкой на AP, CBS и Euronews.

Детали

В понедельник, когда взрыв разрушил сталелитейный завод вблизи Питтсбурга в Пенсильвании. В результате взрыва - двое погибших и десять раненых.

Одного рабочего нашли живым в завалах через несколько часов после взрыва, который вызвал клубы черного дыма, поднявшиеся в полуденное небо в долине Мон, регионе штата, который более века ассоциируется со сталью. Служба экстренных случаев округа Аллегени сообщила, что пожар на заводе начался около 10:51 утра.

Комментарий

"Это звучало как гром", – сказал местным СМИ Закари Будей, строитель вблизи строительной площадки.

Это трясло леса, это трясло мою грудь, это трясло здание, а потом, когда мы увидели темный дым, выходящий из сталелитейного завода, мы сложили два и два вместе, и это было так, как будто что-то плохое произошло

Реакция властей и расследование причины взрыва

Местные власти заявили, что они все еще пытаются определить, что произошло. Сотрудники US Steel "отлично выполнили свою работу", зайдя на место и спасая рабочих, перекрыв подачу газов и обеспечив стабильность объекта, заявил на пресс-конференции директор по производству US Steel Скотт Бакисо.

Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок

Причина взрыва пока не подтверждена, начато расследование. Дэвид Берритт, генеральный директор US Steel, заявил, что компания "тесно сотрудничает с соответствующими органами власти". Позже на пресс-конференции он заявил, что состояние завода "стабильное", но "расследование все еще продолжается".

Что с работниками US Steel

Пятеро раненых находятся в критическом, но стабильном состоянии, сообщает CBS News. Остальных выписали из больницы.

Справка

Завод является крупнейшим коксохимическим предприятием, производящим уголь в производстве стали, в Северной Америке. Предприятие расположено примерно в 25 км к югу от Питтсбурга. По данным US Steel, на объекте работает около 1300 сотрудников.

Проблемы не первый раз

Компания US Steel, владелец завода, была оштрафована Департаментом здравоохранения округа Аллегени (ACHD) на сумму почти 2 миллиона долларов (10,89 миллиона реалов по текущему курсу) в прошлом году из-за проблем с обработкой и оборудованием в своих коксовых печах.

ACHD также оштрафовала US Steel на 2,2 миллиона долларов (11,97 миллиона реалов) в 2023 году, когда завод в Клертоне превысил установленные в Пенсильвании нормы выбросов сероводорода. Орган приказал компании предоставить властям план по соблюдению государственных стандартов.

Небольшой самолет упал в США: вспыхнул масштабный пожар в домах