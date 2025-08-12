Взрыв в Пенсильвании: двое погибших, десять раненых, причины до сих пор выясняются

$41.450.06
13:48 • 5780 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7420 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12643 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27842 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29715 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34869 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22410 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17050 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13924 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14923 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 29716 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 34870 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 30154 просмотра
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49
Взрыв в Пенсильвании: двое погибших, десять раненых, причины до сих пор выясняются

Киев • УНН

 • 684 просмотра

На сталелитейном заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и десять получили ранения. Компания обещает тщательное расследование причин инцидента.

Взрыв в Пенсильвании: двое погибших, десять раненых, причины до сих пор выясняются

В США произошел серьезный взрыв на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания. Погибли по меньшей мере два человека и десять получили ранения. Генеральный директор US Steel, компании, которая владеет коксовым заводом Clairton, одним из главных заводов в этом штате США, пообещал провести тщательное расследование, чтобы установить причины взрыва.

Передает УНН со ссылкой на AP, CBS и Euronews.

Детали

В понедельник, когда взрыв разрушил сталелитейный завод вблизи Питтсбурга в Пенсильвании. В результате взрыва - двое погибших и десять раненых.

Одного рабочего нашли живым в завалах через несколько часов после взрыва, который вызвал клубы черного дыма, поднявшиеся в полуденное небо в долине Мон, регионе штата, который более века ассоциируется со сталью. Служба экстренных случаев округа Аллегени сообщила, что пожар на заводе начался около 10:51 утра.

Комментарий

"Это звучало как гром", – сказал местным СМИ Закари Будей, строитель вблизи строительной площадки.

Это трясло леса, это трясло мою грудь, это трясло здание, а потом, когда мы увидели темный дым, выходящий из сталелитейного завода, мы сложили два и два вместе, и это было так, как будто что-то плохое произошло

Реакция властей и расследование причины взрыва

Местные власти заявили, что они все еще пытаются определить, что произошло. Сотрудники US Steel "отлично выполнили свою работу", зайдя на место и спасая рабочих, перекрыв подачу газов и обеспечив стабильность объекта, заявил на пресс-конференции директор по производству US Steel Скотт Бакисо.

Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок11.08.25, 12:25 • 3304 просмотра

Причина взрыва пока не подтверждена, начато расследование. Дэвид Берритт, генеральный директор US Steel, заявил, что компания "тесно сотрудничает с соответствующими органами власти". Позже на пресс-конференции он заявил, что состояние завода "стабильное", но "расследование все еще продолжается".

Что с работниками US Steel

Пятеро раненых находятся в критическом, но стабильном состоянии, сообщает CBS News. Остальных выписали из больницы.

Справка

Завод является крупнейшим коксохимическим предприятием, производящим уголь в производстве стали, в Северной Америке. Предприятие расположено примерно в 25 км к югу от Питтсбурга. По данным US Steel, на объекте работает около 1300 сотрудников.

Проблемы не первый раз

Компания US Steel, владелец завода, была оштрафована Департаментом здравоохранения округа Аллегени (ACHD) на сумму почти 2 миллиона долларов (10,89 миллиона реалов по текущему курсу) в прошлом году из-за проблем с обработкой и оборудованием в своих коксовых печах.

ACHD также оштрафовала US Steel на 2,2 миллиона долларов (11,97 миллиона реалов) в 2023 году, когда завод в Клертоне превысил установленные в Пенсильвании нормы выбросов сероводорода. Орган приказал компании предоставить властям план по соблюдению государственных стандартов.

Небольшой самолет упал в США: вспыхнул масштабный пожар в домах22.05.25, 16:10 • 2381 просмотр

Игорь Тележников

Новости Мира
Пенсильвания
Соединённые Штаты