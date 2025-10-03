Вибух стався у Кременчуці: дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи боєприпас - поліція

У Полтавській області стався вибух у квартирі будинку в Кременчуці, після того, як дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи, попередньо, суббоєприпас артилерійського снаряда, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Про вибух у одній з квартир багатоповерхового будинку на вулиці Київській у Кременчуці 2 жовтня близько 22:30 години повідомили місцеві мешканці.

За попередньою інформацією слідства, малолітній мешканець квартири (2019 року народження) взяв із серванта невідомий предмет і кинув у бік шафи, після чого пролунав вибух. На щастя, дитина не травмувалася. Вибухом пошкоджено меблі