10:33
Вибух стався у Кременчуці: дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи боєприпас - поліція

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

В одній з квартир Кременчука стався вибух, коли малолітня дитина кинула невідомий предмет у шафу. Поліція встановлює обставини події та тип вибухонебезпечного предмета, яким, попередньо, міг бути суббоєприпас артилерійського снаряда.

Вибух стався у Кременчуці: дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи боєприпас - поліція

У Полтавській області стався вибух у квартирі будинку в Кременчуці, після того, як дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи, попередньо, суббоєприпас артилерійського снаряда, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Про вибух у одній з квартир багатоповерхового будинку на вулиці Київській у Кременчуці 2 жовтня близько 22:30 години повідомили місцеві мешканці. 

За попередньою інформацією слідства, малолітній мешканець квартири (2019 року народження) взяв із серванта невідомий предмет і кинув у бік шафи, після чого пролунав вибух. На щастя, дитина не травмувалася. Вибухом пошкоджено меблі

- повідомили у поліції.

Спеціалісти вибухотехнічної служби, як вказано, встановлюють тип вибухонебезпечного предмета. "Попередньо, міг вибухнути суббоєприпас артилерійського снаряда", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Джерело походження небезпечного предмета встановлюється, вказали у поліції.

У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Полтавська область
Кременчук