Вибух стався у Кременчуці: дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи боєприпас - поліція
Київ • УНН
В одній з квартир Кременчука стався вибух, коли малолітня дитина кинула невідомий предмет у шафу. Поліція встановлює обставини події та тип вибухонебезпечного предмета, яким, попередньо, міг бути суббоєприпас артилерійського снаряда.
У Полтавській області стався вибух у квартирі будинку в Кременчуці, після того, як дитина вийняла з серванта і кинула у бік шафи, попередньо, суббоєприпас артилерійського снаряда, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Про вибух у одній з квартир багатоповерхового будинку на вулиці Київській у Кременчуці 2 жовтня близько 22:30 години повідомили місцеві мешканці.
За попередньою інформацією слідства, малолітній мешканець квартири (2019 року народження) взяв із серванта невідомий предмет і кинув у бік шафи, після чого пролунав вибух. На щастя, дитина не травмувалася. Вибухом пошкоджено меблі
Спеціалісти вибухотехнічної служби, як вказано, встановлюють тип вибухонебезпечного предмета. "Попередньо, міг вибухнути суббоєприпас артилерійського снаряда", - зазначили у поліції.
За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Джерело походження небезпечного предмета встановлюється, вказали у поліції.
