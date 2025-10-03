Взрыв произошел в Кременчуге: ребенок вынул из серванта и бросил в сторону шкафа боеприпас - полиция

В Полтавской области произошел взрыв в квартире дома в Кременчуге, после того, как ребенок вынул из серванта и бросил в сторону шкафа, предварительно, суббоеприпас артиллерийского снаряда, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

О взрыве в одной из квартир многоэтажного дома на улице Киевской в Кременчуге 2 октября около 22:30 сообщили местные жители.

По предварительной информации следствия, малолетний житель квартиры (2019 года рождения) взял из серванта неизвестный предмет и бросил в сторону шкафа, после чего раздался взрыв. К счастью, ребенок не травмировался. Взрывом повреждена мебель