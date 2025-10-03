Взрыв произошел в Кременчуге: ребенок вынул из серванта и бросил в сторону шкафа боеприпас - полиция
Киев • УНН
В одной из квартир Кременчуга произошел взрыв, когда малолетний ребенок бросил неизвестный предмет в шкаф. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и тип взрывоопасного предмета, которым, предварительно, мог быть суббоеприпас артиллерийского снаряда.
В Полтавской области произошел взрыв в квартире дома в Кременчуге, после того, как ребенок вынул из серванта и бросил в сторону шкафа, предварительно, суббоеприпас артиллерийского снаряда, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.
Детали
О взрыве в одной из квартир многоэтажного дома на улице Киевской в Кременчуге 2 октября около 22:30 сообщили местные жители.
По предварительной информации следствия, малолетний житель квартиры (2019 года рождения) взял из серванта неизвестный предмет и бросил в сторону шкафа, после чего раздался взрыв. К счастью, ребенок не травмировался. Взрывом повреждена мебель
Специалисты взрывотехнической службы, как указано, устанавливают тип взрывоопасного предмета. "Предварительно, мог взорваться суббоеприпас артиллерийского снаряда", - указали в полиции.
По указанному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Источник происхождения опасного предмета устанавливается, указали в полиции.
