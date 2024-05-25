Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова - МВА
Київ • УНН
На північних околицях Чернігова, Україна, стався вибух, що змусило владу закликати жителів залишатися в укриттях і уникати зйомки та публікації фотографій інциденту.
Вибух стався орієнтовно на північних околицях Чернігова, повідомив у суботу начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише УНН.
Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова. Перебувайте в укриттях, не знімайте роботу ППО та не викладайте фото з місця прильотів
Перед цим ПС ЗСУ повідомили про "швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва".
У Чернігівській та низці інших областей - повітряна тривога.
"До відбою - в укриттях!" - написав у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
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