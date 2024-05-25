Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА

Взрыв произошел ориентировочно на северных окраинах Чернигова, сообщил в субботу начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, пишет УНН.

Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова. Находитесь в укрытиях, не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото с места прилетов - написал Брижинский в Telegram.

Перед этим ВС ВСУ сообщили о "скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева".

В Черниговской и ряде других областей - воздушная тревога.

"До отбоя - в укрытиях!" - написал в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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