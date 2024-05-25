Удар рф пришелся по близкому пригороду Харькова, есть раненый
Киев • УНН
В результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был ранен один мирный житель, подробности уточняются.
Российские войска нанесли удар по Харьковскому району, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине
Данные, по его словам, уточняются.
"Уточнение по прилетам - очень близкий пригород", - отметил при этом мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Добавим
Ранее Терехов сообщил, что удар пришелся по району Харькова.
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