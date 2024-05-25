Удар рф прийшовся по близькому передмістю Харкова, є поранений
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу населеного пункту в Харківському районі було поранено одного мирного жителя, подробиці уточнюються.
Російські війська завдали удару по Харківському району, внаслідок обстрілу поранено одного мирного жителя, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка
Дані, з його слів, уточнюються.
"Уточнення по прильотам - дуже близьке передмістя", - зазначив при цьому мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Додамо
Раніше Терехов повідомив, що удар прийшовся по району Харкова.