4 жовтня, 08:29 • 15044 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 34391 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 51469 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 67811 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 81131 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 70603 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39930 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51845 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34528 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21773 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

На парламентських виборах у Чехії після підрахунку понад 60% голосів лідирує популістська партія ANO колишнього прем'єра Андрея Бабіша з результатом 37,6%. До п'ятірки лідерів також увійшла ультраправа SPD, яка виступає проти членства Чехії в ЄС та НАТО.

Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша

За результатами підрахунку понад 60% голосів на парламентських виборах у Чехії зі значним відривом лідирує популістська партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша ANO. Про про це повідомляє AFP, пише УНН.

Як зазначається, партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша ANO наразі лідирує на загальних виборах з результатом 37,6%.

Доповнення

Йдеться про рух ANO - партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включно з припиненням поставок озброєнь).

До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз з ANO. Нагадаємо, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.

Нагадаємо

У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.

Ольга Розгон

Новини Світу
НАТО
Європейський Союз
Чехія