Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша
Київ • УНН
На парламентських виборах у Чехії після підрахунку понад 60% голосів лідирує популістська партія ANO колишнього прем'єра Андрея Бабіша з результатом 37,6%. До п'ятірки лідерів також увійшла ультраправа SPD, яка виступає проти членства Чехії в ЄС та НАТО.
За результатами підрахунку понад 60% голосів на парламентських виборах у Чехії зі значним відривом лідирує популістська партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша ANO. Про про це повідомляє AFP, пише УНН.
Як зазначається, партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша ANO наразі лідирує на загальних виборах з результатом 37,6%.
Доповнення
Йдеться про рух ANO - партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включно з припиненням поставок озброєнь).
До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз з ANO. Нагадаємо, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.
Нагадаємо
У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.