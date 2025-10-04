Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша

По результатам подсчета более 60% голосов на парламентских выборах в Чехии с значительным отрывом лидирует популистская партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Как отмечается, партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO сейчас лидирует на всеобщих выборах с результатом 37,6%.

Дополнение

Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Напомним, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призывал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне.

Напомним

В Чехии завершились выборы нового состава Палаты депутатов, начался подсчет голосов. Явка избирателей значительно превысила 50%, на некоторых участках достигнув более 60%.