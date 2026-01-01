"Ви наша сила": Зеленський нагородив 53 громадян України за порятунок та відновлення країни

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Серед нагороджених є люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, оперували поранених без сну і відпочинку, займались волонтерством.

Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила - заявив Зеленський.

Нагадаємо

