"Ви наша сила": Зеленський нагородив 53 громадян України за порятунок та відновлення країни

13:04 • 6382 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 10512 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 11314 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 11177 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 85400 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 102202 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39062 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38201 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33700 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27386 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 15222 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 14690 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 59977 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 12718 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 10006 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 9672 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 85385 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50731 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 87334 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 85258 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 3824 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 20090 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21828 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50731 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 22210 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

"Ви наша сила": Зеленський нагородив 53 громадян України за порятунок та відновлення країни

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 53 українців та українок з різних регіонів країни. Серед нагороджених - люди, які рятували поранених, відновлювали електростанції, оперували та займалися волонтерством.

"Ви наша сила": Зеленський нагородив 53 громадян України за порятунок та відновлення країни

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Серед нагороджених є люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, оперували поранених без сну і відпочинку, займались волонтерством.

Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила

- заявив Зеленський.

Президент України підписав законопроєкти №14169 та №14170, які розширюють податкові пільги для імпорту товарів оборонного призначення та спрощують митні процедури. Йдеться про комплектуючі для безпілотників, машини розмінування та іншу продукцію для модернізації й ремонту озброєння.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Володимир Зеленський
Україна