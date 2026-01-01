$42.350.03
13:04 • 6050 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 10318 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 11160 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 11034 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 84956 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 101759 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38971 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38151 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33656 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27359 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
"Вы наша сила": Зеленский наградил 53 граждан Украины за спасение и восстановление страны

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Среди награжденных – люди, которые спасали раненых, восстанавливали электростанции, оперировали и занимались волонтерством.

"Вы наша сила": Зеленский наградил 53 граждан Украины за спасение и восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Среди награжденных есть люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, оперировали раненых без сна и отдыха, занимались волонтерством.

Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было труднее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, восстанавливали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила

- заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины подписал законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые льготы для импорта товаров оборонного назначения и упрощают таможенные процедуры. Речь идет о комплектующих для беспилотников, машинах разминирования и другой продукции для модернизации и ремонта вооружения.

Евгений Устименко

