"Вы наша сила": Зеленский наградил 53 граждан Украины за спасение и восстановление страны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Среди награжденных – люди, которые спасали раненых, восстанавливали электростанции, оперировали и занимались волонтерством.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Среди награжденных есть люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, оперировали раненых без сна и отдыха, занимались волонтерством.
Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было труднее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, восстанавливали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила
Напомним
Президент Украины подписал законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые льготы для импорта товаров оборонного назначения и упрощают таможенные процедуры. Речь идет о комплектующих для беспилотников, машинах разминирования и другой продукции для модернизации и ремонта вооружения.