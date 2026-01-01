"Вы наша сила": Зеленский наградил 53 граждан Украины за спасение и восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Среди награжденных есть люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, оперировали раненых без сна и отдыха, занимались волонтерством.

Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было труднее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, восстанавливали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила - заявил Зеленский.

Напомним

