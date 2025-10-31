$42.080.01
18:17 • 340 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3882 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10423 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 16021 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20926 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33420 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18477 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32675 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16939 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20285 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Ви дуже скоро дізнаєтесь: Трамп про те, чи проводитимуть США випробування своєї ядерної зброї

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Президент США Дональд Трамп натякнув, що країна планує провести “деякі” випробування ядерної зброї.

Ви дуже скоро дізнаєтесь: Трамп про те, чи проводитимуть США випробування своєї ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що США планує провести "деякі" випробування ядерної зброї, передає УНН.

Ви дуже скоро дізнаєтесь. Ми збираємося провести деякі тести. Інші країни роблять це. Якщо вони збираються це робити, ми також 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу". Ця заява прозвучала після того, як Дональд Трамп оголосив про плани відновити ядерні випробування.

Павло Башинський

Новини Світу
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки