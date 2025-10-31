Ви дуже скоро дізнаєтесь: Трамп про те, чи проводитимуть США випробування своєї ядерної зброї
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп натякнув, що країна планує провести “деякі” випробування ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США планує провести "деякі" випробування ядерної зброї, передає УНН.
Ви дуже скоро дізнаєтесь. Ми збираємося провести деякі тести. Інші країни роблять це. Якщо вони збираються це робити, ми також
Нагадаємо
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу". Ця заява прозвучала після того, як Дональд Трамп оголосив про плани відновити ядерні випробування.