Вы очень скоро узнаете: Трамп о том, будут ли США проводить испытания своего ядерного оружия
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намекнул, что страна планирует провести «некоторые» испытания ядерного оружия.
Вы очень скоро узнаете. Мы собираемся провести некоторые тесты. Другие страны делают это. Если они собираются это делать, мы тоже
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.