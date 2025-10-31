Вы очень скоро узнаете: Трамп о том, будут ли США проводить испытания своего ядерного оружия

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:29 • 1622 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 7226 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 14732 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 19784 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 31783 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 18050 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31744 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 16866 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20214 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25446 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 37077 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36817 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28362 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13286 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13408 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13515 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 31789 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31748 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28453 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36914 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Литва
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13516 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13364 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 30126 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 62625 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 66690 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Вы очень скоро узнаете: Трамп о том, будут ли США проводить испытания своего ядерного оружия

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Президент США Дональд Трамп намекнул, что страна планирует провести «некоторые» испытания ядерного оружия.

Вы очень скоро узнаете: Трамп о том, будут ли США проводить испытания своего ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют провести "некоторые" испытания ядерного оружия, передает УНН.

Вы очень скоро узнаете. Мы собираемся провести некоторые тесты. Другие страны делают это. Если они собираются это делать, мы тоже 

- сказал Трамп.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.

Павел Башинский

Новости Мира
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты