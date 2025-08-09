Вступ до вишів у Польщі: у посольстві роз'яснили зміни для українських абітурієнтів
Київ • УНН
Посольство України в Польщі роз'яснило нові правила вступу до польських вишів для українських абітурієнтів на 2025/2026 навчальний рік. Зміни стосуються підтвердження знання мови викладання та дат вступу.
Деталі
Як вказано, "Міністерство науки і вищої освіти Польщі за наполегливим зверненням української сторони опублікувало інформацію про правила перевірки знання мови викладання під час набору іноземців на навчання":
1. Хто зобов’язаний підтверджувати знання мови (рівень ≥ B2):
- іноземці, які вступають на підставі документа про повну середню освіту, виданого за кордоном;
- іноземці з польським атестатом зрілості або дипломом, виданим у Польщі, звільняються від додаткового підтвердження польської мови.
2. Дати та правила вступу для абітурієнтів:
- до 30.06.2025 – діють старі правила вступу, перевірка мови не обов’язкова (якщо це не вимагалося рішенням університету);
- протягом 01–31.07.2025 – діють нові правила, перевірка мови обов’язкова (університет сам визначає документи, що підтверджують рівень B2; перевірку знання мови вважають правильною також у випадку, якщо документ, прийнятий у цей період університетом, не був включений до переліку документів, зазначених у розпорядженні.);
- від 01.08.2025 – мають проходити перевірку мови лише на підставі документів, визначених розпорядженням Міністра науки та вищої освіти РП Dz. U. poz. 1045 від 30.07.2025.
3. Вимоги до підготовчих курсів:
- тривалість не менше 9 місяців (1 жовтня – 30 червня);
- можуть проводитися акредитованими або будь-якими університетами;
- віза: для навчання/підготовки.
"Надання віз залишається компетенцією МЗС та консулів, які можуть перевіряти знання мови незалежно від вимог університету", - повідомили у посольстві.
8 серпня Міністерством науки і вищої освіти Польщі ця інформація, як повідомляється, також була доведена до Конференції ректорів академічних шкіл Польщі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив нові правили для український вступників у Польщі і закликав допомогти.