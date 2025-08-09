$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Поступление в вузы Польши: в посольстве разъяснили изменения для украинских абитуриентов

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Посольство Украины в Польше разъяснило новые правила поступления в польские вузы для украинских абитуриентов на 2025/2026 учебный год. Изменения касаются подтверждения знания языка преподавания и дат поступления.

Поступление в вузы Польши: в посольстве разъяснили изменения для украинских абитуриентов

Посольство Украины в Польше разъяснило украинским абитуриентам информацию о поступлении в высшие учебные заведения Польши в 2025/2026 учебном году, пишет УНН.

Детали

Как указано, "Министерство науки и высшего образования Польши по настоятельной просьбе украинской стороны опубликовало информацию о правилах проверки знания языка преподавания при наборе иностранцев на обучение":

1. Кто обязан подтверждать знание языка (уровень ≥ B2):

  • иностранцы, поступающие на основании документа о полном среднем образовании, выданного за границей;
    • иностранцы с польским аттестатом зрелости или дипломом, выданным в Польше, освобождаются от дополнительного подтверждения польского языка.

      2. Даты и правила поступления для абитуриентов:

      • до 30.06.2025 – действуют старые правила поступления, проверка языка не обязательна (если это не требовалось решением университета);
        • в течение 01–31.07.2025 – действуют новые правила, проверка языка обязательна (университет сам определяет документы, подтверждающие уровень B2; проверку знания языка считают правильной также в случае, если документ, принятый в этот период университетом, не был включен в перечень документов, указанных в распоряжении.);
          • с 01.08.2025 – должны проходить проверку языка только на основании документов, определенных распоряжением Министра науки и высшего образования РП Dz. U. poz. 1045 от 30.07.2025.

            3. Требования к подготовительным курсам:

            • продолжительность не менее 9 месяцев (1 октября – 30 июня);
              • могут проводиться аккредитованными или любыми университетами;
                • виза: для обучения/подготовки.

                  "Предоставление виз остается компетенцией МИД и консулов, которые могут проверять знание языка независимо от требований университета", - сообщили в посольстве.

                  8 августа Министерством науки и высшего образования Польши эта информация, как сообщается, также была доведена до Конференции ректоров академических школ Польши.

                  Напомним

                  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил новые правила для украинских абитуриентов в Польше и призвал помочь.

                  Юлия Шрамко

                  ОбществоНаши за границейОбразование
                  Дональд Туск
                  Владимир Зеленский
                  Украина
                  Польша