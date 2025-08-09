Поступление в вузы Польши: в посольстве разъяснили изменения для украинских абитуриентов
Киев • УНН
Посольство Украины в Польше разъяснило новые правила поступления в польские вузы для украинских абитуриентов на 2025/2026 учебный год. Изменения касаются подтверждения знания языка преподавания и дат поступления.
Детали
Как указано, "Министерство науки и высшего образования Польши по настоятельной просьбе украинской стороны опубликовало информацию о правилах проверки знания языка преподавания при наборе иностранцев на обучение":
1. Кто обязан подтверждать знание языка (уровень ≥ B2):
- иностранцы, поступающие на основании документа о полном среднем образовании, выданного за границей;
- иностранцы с польским аттестатом зрелости или дипломом, выданным в Польше, освобождаются от дополнительного подтверждения польского языка.
2. Даты и правила поступления для абитуриентов:
- до 30.06.2025 – действуют старые правила поступления, проверка языка не обязательна (если это не требовалось решением университета);
- в течение 01–31.07.2025 – действуют новые правила, проверка языка обязательна (университет сам определяет документы, подтверждающие уровень B2; проверку знания языка считают правильной также в случае, если документ, принятый в этот период университетом, не был включен в перечень документов, указанных в распоряжении.);
- с 01.08.2025 – должны проходить проверку языка только на основании документов, определенных распоряжением Министра науки и высшего образования РП Dz. U. poz. 1045 от 30.07.2025.
3. Требования к подготовительным курсам:
- продолжительность не менее 9 месяцев (1 октября – 30 июня);
- могут проводиться аккредитованными или любыми университетами;
- виза: для обучения/подготовки.
"Предоставление виз остается компетенцией МИД и консулов, которые могут проверять знание языка независимо от требований университета", - сообщили в посольстве.
8 августа Министерством науки и высшего образования Польши эта информация, как сообщается, также была доведена до Конференции ректоров академических школ Польши.
