Всіх на всіх: у ОБСЄ закликали до якнайшвидшого звільнення заручників на Донбасі

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Гайді Ґрау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп закликала до якнайшвидшого звільнення заручників на Донбасі у форматі “всіх на всіх”. Про це йдеться у її заяві від 28 жовтня, передає УНН.