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Всіх на всіх: у ОБСЄ закликали до якнайшвидшого звільнення заручників на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Гайді Ґрау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп закликала до якнайшвидшого звільнення заручників на Донбасі у форматі “всіх на всіх”. Про це йдеться у її заяві від 28 жовтня, передає УНН.

“... Я закликаю докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення і обміну осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом, за принципом „всіх на всіх“, як передбачено Мінськими угодами”, — заявила Ґрау.

“Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загальна динаміка дотримання режиму припинення вогню продовжує в цілому зберігатися, що позитивно позначається на житті цивільного населення в зоні конфлікту. Протягом трьох місяців число порушень залишається значно нижче рівня, що реєструється до вступу в силу Заходів щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року. Це свідчить про важливість політичної волі для подальшого збереження стійкого перемир’я”, — додала вона.

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Вона зазначила, що ситуація безпеки і дотримання режиму припинення вогню, включаючи функціонування координаційного механізму з реагування на його порушення, “були центральною темою обговорень в Робочій групі з безпеки”.

“Учасники засідання підтвердили спільне розуміння щодо місця розташування додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також оновленого плану розмінування. Проте домовитися про початок імплементації не вдалося”, — додала Ґрау.

Вона зауважила, що дискусія в Робочій групі з політичних питань “знову не продемонструвала просувань”. “ТКГ, прагнучи активізувати роботу по врегулюванню конфлікту, доручила Робочій групі терміново підготувати проект плану дій на основі письмових пропозицій учасників робочої групи в повній відповідності з Мінській угоді”, — повідомила спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ.

Щодо Гуманітарної робочої групи, то за словами посла, при обговоренні підготовки до одночасного відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області учасники засідання запевнили, що 10 листопада 2020 року обидва КПВВ будуть готові до відкриття.

За її словами, на засіданні розглядалися питання, пов’язані з врегулюванням юридичного статусу ряду осіб, звільнених в рамках раніше відбулися обмінів.

“У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Також було обговорено проблеми екології і питання виплати пенсій громадянам, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України”, — резюмувала вона.

Відзначимо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію і окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

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