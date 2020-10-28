Засідання ТКГ: представник РФ заявив, що "Україна зобов'язалася представити дорожню карту вирішення конфлікту"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна нібито “взяла на себе зобов’язання протягом тижня подати для обговорення дорожню карту щодо врегулювання конфлікту на Донбасі”. Про це повідомив повпред РФ в контактній групі з регулювання на сході України Борис Гризлов після закінчення її засідання в режимі відеоконференції в середу, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“На засіданні контактної групи 14 жовтня представники Донбасу (так в РФ називають ватажків бойовиків „Л/ДНР“ — ред.) запропонували проект дорожньої карти — покроковий план всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до мінських угод та Резолюції Радбезу ООН, — сказав він. — Після тривалих спроб ухилитися від роботи над дорожньою картою, сьогодні Київ нарешті взяв зобов’язання в тижневий термін подати свій проект дорожньої карти з усіх питань, порушених у пропозиціях окремих районів Донецької та Луганської областей. Таким чином можуть бути створені умови для виходу з глухого кута в переговорах”.
“Українська делегація проявила бажання просунутися вперед, взявши на себе конкретні зобов’язання і терміни підготовки свого варіанту, — заявив Гризлов. — Це хороша новина. Будемо виходити з того, що вихід на узгоджений план дій, який може бути схвалений Верховною Радою і керівництвом України, дозволить надати динаміку в роботі контактної групи в усіх напрямках”.
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Гризлов також заявив, що Україна нібито “не виконує вже взяті на себе зобов’язання і продовжує переслідувати звільнених з обміну осіб, щодо яких в результаті переговорів було досягнуто домовленості про отримання ними юридично вивірених документів. Багато з них оголошені в розшук. Таким чином, Україна навмисно перешкоджає проведенню нового обміну”.
Відзначимо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію і окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.