Заседание ТКГ: представитель РФ заявил, что "Украина обязалась представить дорожную карту решения конфликта"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина якобы “взяла на себя обязательство в течение недели представить для обсуждения дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе”. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по регулированию на востоке Украины Борис Грызлов по окончании ее заседания в режиме видеоконференции в среду, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“На заседании контактной группы 14 октября представители Донбасса (так в РФ называют главарей боевиков „Л/ДНР“ — ред.) предложили проект дорожной карты — пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН, — сказал он. — После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом могут быть созданы условия для выхода из тупика в переговорах”.
“Украинская делегация проявила желание продвинуться вперед, взяв на себя конкретные обязательства и сроки подготовки своего варианта, — заявил Грызлов. — Это хорошая новость. Будем исходить из того, что выход на согласованный план действий, который может быть одобрен Верховной Радой и руководством Украины, позволит придать динамику в работе контактной группы по всем направлениям”.
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Грызлов также заявил, что Украина якобы “не выполняет уже взятые на себя обязательства и продолжает преследовать освобожденных по обмену лиц, по которым в результате переговоров были достигнуты договоренности о получении ими юридически выверенных документов. Многие из них объявлены в розыск. Таким образом, Украина умышленно препятствует проведению нового обмена”.
Отметим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.