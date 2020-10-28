Українська делегація у ТКГ зробила заяву щодо розмінування 20 нових ділянок

"Члени української делегації також зазначили: те, що учасники консультацій принципово погодилися напрацювати проект плану дій, дає змогу вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок, що надзвичайно важливо через наближення зимового періоду, а також перейти до практичних дій з розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках", - йдеться у повідомленні Офісу президента після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

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Нагадаємо, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.