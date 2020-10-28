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Українська делегація у ТКГ зробила заяву щодо розмінування 20 нових ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Є змога вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок. Про це заявили члени української делегації в Тристоронній контактній групі, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Члени української делегації також зазначили: те, що учасники консультацій принципово погодилися напрацювати проект плану дій, дає змогу вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок, що надзвичайно важливо через наближення зимового періоду, а також перейти до практичних дій з розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках", - йдеться у повідомленні Офісу президента після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кравчук закликав РФ та представників ОРДЛО розблокувати обмін полоненими

Нагадаємо, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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